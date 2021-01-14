Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

14 января 2021, 15:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: molonlabe.livejournal.com

Как надоел этот стеб фразой "Вы не понимаете. Это другое". Попробую объяснить, почему "это" действительно "другое". У каждого народа есть свой менталитет. Он формируется столетиями. Мировоззрение зайца может отличаться от мировоззрения другого зайца. Но никогда настолько кардинально, если сравнивать с мировоззрением волка.

Да, США двуличны и лицемерны...

И что? Зачем по этому поводу постоянно хвататься за голову и постоянно тыкать в них пальцем? В этом суть их менталитета. Мораль американцев подвижна и легко приспосабливается к любым условиям. Потому что, когда в основе всего лежит понятие "выгода", то всё под неё подстраивается.

Поэтому у них два идентичных явления, произошедших в разное время и в разных местах, могут иметь диаметрально противоположные оценки. Это действительно уже другое, потому что сейчас выгодно не то, что вчера. У нас, русских, моральные ориентиры трудно сдвинуть с места, потому что мы не такие приземленные. Наши важнейшие ценности абстрактны, даже несмотря на то, что мы тоже довольно долго живем при капитализме.

Наша молодежь - она уже усвоила, что в жизни главное

Поэтому часто их оценки тех или иных событий так же легко подстраиваются под изменившиеся условия. Старшее поколение до сих пор готово отстаивать правду, несмотря на то, что это может быть им и не выгодно. А молодежь уже имеет точку зрения, которая легко меняется, если меняются условия.

Все зависит исключительно от того, что для народа является высшей ценностью. Если деньги, то все будет подстраиваться под них. Ну вот такой вот у американцев менталитет и к этому относится нужно проще. Если американские власти что-то там вякают про права человека, то нужно просто иметь в виду, что им права человека абсолютно до лампочки. Все, что осуждает или приветствует американский истеблишмент, всегда связано исключительно с американскими интересами, на вершине которых находятся деньги. Этому подчинено все, включая религию. Поэтому нет смысла удивляться. Ко всем словам США нужно относиться строго как к словам коммивояжера, пытающегося вам втюхать какой-нибудь шлак. То есть тупо повторять:

"Спасибо, но нам это не интересно!"

Конечно, печально, что у нас есть «стая Табак», постоянно заглядывающая в рот «американскому Шерхану» в надежде на объедки. Но это тоже определенная черта нашего менталитета. У нас всегда были, есть и будут люди, преклоняющиеся перед Западом. Так исторически сложилось. По этому поводу тоже нет смысла рвать на себе волосы и посыпать голову пеплом. В конце концов мы же тоже пытаемся поставить во главу угла «золотого тельца». Не удивительно, что сегодня у нас сформировалась прослойка людей, считающая Запад образцом. Ведь они там уже давно поклоняются деньгам, поэтому «наши Табаки» и стремятся под них подстроится. Чему же тут удивляться.

Лицемерие только тогда порок, когда оно осуждается в конкретном обществе

У американцев оно не порок, а деловая хватка. Поэтому их с детства учат улыбаться дежурной улыбкой, независимо от того, хотят они улыбаться в текущий момент или нет. У нас же это считается лицемерием. Но приветливым быть выгодно, поэтому они и улыбаются. Так что бесполезно тыкать их носом в их же лужицу на полу. Они все равно не поймут этих возмущений. Там правдой является то, что выгодно в текущий момент. И если выгодно сегодня другое, то для них и реально уже это другое.