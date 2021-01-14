Американский доллар хоронят и хоронят, а он – живее всех живых

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14 января 2021, 13:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: a-nalgin.livejournal.com

Известный в узких кругах финансистов Стивен Роуч, старший научный сотрудник Йельского университета и бывший председатель совета директоров Morgan Stanley Asia, сделал на днях шокирующее признание. По его словам, эра доллара США, возможно, подходит к концу. Американская валюта «будет падать очень резко» - минимум на 35% в ближайшие пару лет.

Рост Китая и отделение США от их торговых партнёров создаёт основу для резкого ослабления доллара в ближайшие несколько лет. По его мнению, «эра «непомерных привилегий» доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу». Экономика США «ослаблена» воздействием пандемии CoVID-19, а рецессия, которая охватила Штаты ещё с февраля 2020 года на фоне кризиса в области здравоохранения, только усугубит беды "зелёного". Наконец, растущий финансовый дефицит Америки, поскольку правительство тратит триллионы, чтобы смягчить ущерб от коронавируса, может ещё сильнее ослабить позиции доллара.

Уже в этом году его курс может рухнуть на 20% из-за растущего дефицита бюджета США и политики почти нулевых ставок, которую проводит ФРС, предупреждает экономист. Он видит корень проблемы в том, что крупнейшая в мире экономика «замедляется прямо на наших глазах, но рынок акций игнорирует как политические проблемы, так и экономические. Единственное, о чём он думает — это о нулевых ставках ФРС».

Наоборот, как полагает Стивен Роуч, евро и особенно китайский юань только выиграют от американских проблем и масштабной долларовой эмиссии. Последний будет приобретать всё большую привлекательность для инвесторов, поскольку КНР проходит фазу структурных реформ, которые приведут её к отходу от экспортно-ориентированной производственной экономики к той, которая будет ориентирована на услуги, то есть на рост за счёт внутренних потребителей. А их в Китае много…

Предваряя возмущение критиков, замечу сразу, что это не «похороны доллара». Он никуда не исчезнет из мировой финансовой системы, не обратится в прах. Даже если девальвируется вдвое. Такое уже бывало сравнительно недавно. В первом десятилетии XXI века мы видели курс и 0,82 долл./евро, и 1,61 долл./евро – никакого краха за этим не последовало. Хотя, конечно, кто-то на таких качелях неплохо заработал. Может ли нечто подобное повториться и сейчас? Сугубо теоретически – может. А на практике…

К какой валюте доллар девальвировать будем не тактически, а стратегически – как утратившего роль?

Британский фунт уже разок проиграл своему заокеанскому конкуренту. Две мировых войны и одна Великая Депрессия стали тому причиной. Реванш сейчас маловероятен – в том числе потому, что на фоне Brexit валюта Соединённого Королевства может повести себя непредсказуемо, и репутацию в новых условиях ей ещё зарабатывать.

Да, есть швейцарский франк и японская иена – традиционные защитные гавани. Но это всё же локальные валюты. Там крайне мало одновременно ликвидных и доходных инструментов. Пересидеть бурю «мелким» инвесторам в них, конечно, можно, что не раз доказывала история. Но что дальше? Откуда там возьмётся ёмкость рынка, необходимая для формирования международных резервов и обслуживания транснациональных расчётов? Речь о десятках триллионов, между прочим. И, кстати, против иены играет высокая активность Банка Японии на forex (в сравнении с другими ЦБ, конечно).

Что касается евро, он до сих пор не избавился от родовой травмы. Упрощённо говоря, монетарная политика в еврозоне едина для всех, а вот фискальная у каждой страны своя. Налоговые принципы у них пока разные, системы налогообложения также различаются весьма существенно. Что не добавляет стабильности евровалюте. За конкретным примером можно обратиться к истории греческого долгового кризиса, поставившего всю зону евро на уши – и на грань распада.

Остаётся – если не вспоминать про сдувшийся рубль – довольно спорный фаворит юань. Его история в качестве официальной резервной валюты не насчитывает и пяти лет. Его репутация подмочена волюнтаризмом Нацбанка Китая на внутреннем рынке. Его экономический базис сомнителен, поскольку хуже китайской официальной статистики разве что российская. Плюсом являются только китайский экономический рост и активная экспансия КНР на зарубежные рынки, стимулирующая расчётные и частично резервные функции юаня. Но в любом случае, так быстро мировая валюта не делается.

В сухом остатке

Доллар, как и демократия, возможно, плох и никуда не годен. Но остальные валюты ещё хуже. Американская хотя бы обеспечена не просто доверием инвесторов, но экономической и технологической мощью Америки, её политическим влиянием на остальной мир, и, наконец, административными возможностями Вашингтона. А какую альтернативу могут предложить другие валюты...