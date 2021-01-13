Летные испытания БПЛА

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13 января 2021, 18:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: bmpd.livejournal.com

Российский тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат С-70 "Охотник" в рамках летных испытаний нанес бомбовый удар по наземной мишени на полигоне Ашулук. Об этом факте сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе. По его словам, "Охотник" сбросил из внутрифюзеляжного отсека неуправляемые авиабомбы калибра 500 кг.

"Цель была поражена с высокой точностью", — сообщил собеседник агентства. Он не назвал дату, когда проходило бомбометание, но отметил, что это не первые испытания по поражению наземных целей. Источник подчеркнул, что "установленный на "Охотнике" новейший прицельно-навигационный комплекс позволяет применять свободнопадающие боеприпасы с точностью, приближающейся к высокоточному управляемому оружию".

"Охотник", по данным собеседника, способен в автономном режиме поражать наземные стационарные и ограниченно подвижные цели с заранее известными координатами, в том числе и при получении внешнего целеуказания в воздухе.

Ударный беспилотный летательный аппарат "Охотник" разработан в ОКБ Сухого. По открытым данным, он имеет длину 14 метров, размах крыла 19 метров, взлетную массу 20 тонн. Максимальная скорость "Охотника" достигает 1000 км/час. Беспилотник выполнен по схеме "летающее крыло" с применением материалов, снижающих радиолокационную заметность.

Первый полет "Охотника", как сообщали в Минобороны, состоялся 3 августа 2019 года

В прошлом году "Охотник" выполнил серию полетов с функциональными имитаторами управляемых ракет класса "воздух — воздух", которые лишены двигателя, но имеют головку самонаведения. Испытательные пуски боевых ракет по воздушным мишеням аппарат должен выполнить во второй половине этого года.

К настоящему времени изготовлен один опытный образец-демонстратор российского тяжелого разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата С-70 по теме "Охотник-Б" (С-70-1, бортовой номер "071 красный"), разработанного ПАО "Компания "Сухой". Он был построен на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова (филиале компании "Сухой"). 3 августа 2019 года прототип совершил первый полет в Ахтубинске на аэродроме 929-го Государственного лётно-испытательного центра имени В.П.Чкалова МО РФ.

Государственные (Государственные совместные) испытания беспилотного комплекса СК-70 с БЛА С-70 запланированы на 2023-2025 годы, в них должны принять участие еще три летных опытных образца БПЛА С-70, находящиеся сейчас в производстве

На фото первый опытный летный образец С-70-1 ударного беспилотного летательного аппарата С-70 (шифр "Охотник-Б") разработки ПАО "Компания "Сухой". Ахтубинск (с) МинОбороны РФ.