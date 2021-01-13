Навальный уже купил билет на рейс

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13 января 2021, 15:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: masterok.livejournal.com

Навальный анонсировал свое возвращение в Россию 17 января. Он даже написал, что купил уже билет на рейс "Победы". Скажу честно, я был уверен, что после некоторых последних событий он не вернется в Россию и все делает для того, чтобы не вернуться...

Сомнения были основаны на объективных, логичных, рациональных и просто очевидных рассуждениях. И если возвращение Навального разрушает все это, то оно должно подтверждать другие теории...

Давайте рассуждать с позиции Навального. Он же должен верить в то, что говорит и пишет? Государство гоняется за ним 4 года, неоднократно «пытается его отравить», «отравило значительное количество оппозиционеров», «травило его жену»... Ну и что бы сделал в этом случае вменяемый человек? Ладно, раньше этого он не знал, но теперь то «знает».

Варианта два:

Срочно уезжать из страны в более безопасную или... все эти истории и угрозы отравления надуманный обман. Ведь теперь государство не может просто сказать "ну ладно, раз у нас не получилось, мы оставляем его в покое". Конечно же нет, убрать человека "несчастным случаем" для такого государства, как про него думает Навальный, совершенно не сложно. Тем более, что все международное давление и так уже было оказано и ждать большего не стоит.

Ну какой здравомыслящий человек поедет обратно в страну, повезет в нее жену и детей, где его и жену долгое время хотели убить и один раз даже почти получилось? Какая-то логика и здравый смысл тут и "не ночевали", если все это, опять же, не выдуманные истории про "4 года и новичок" и никакие опасности Навальному в России не грозят и не грозили.

Но и это еще не все...

По мнению того же Навального на него долгое время «власти фабрикуют уголовные дела, сажают в кутузки и давно хотят закрыть надолго за решетку». Мало того, буквально вчера в Симоновский суд Москвы поступило ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене оппозиционеру Алексею Навальному условного срока заключения на реальный. 28 декабря ФСИН обвинила Алексея Навального в неисполнении «возложенных на него судом обязанностей» и уклонении от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Теперь на вполне законных основаниях его могут "закрыть" и никакой Запад ничего не сделает. Формально-то все по закону.

А так же давайте не забывать об незаконченном производстве по делу о клевете на ветерана ВОВ. Кстати, сегодня оно было возобновлено судом. Заседание назначено на 20.01.2021.

Более того, за время нахождения в Германии Навальный столько наговорил и столько сделал, что на него легко и по закону заведут еще несколько уголовных дел, включая и госизмену. Это даже не считая уголовных дел, по сокрытию улик, противодействие следствию и так далее и далее. Навальный же не сомневается, что "диктаторские власти" могут на это пойти? Он же не думает, что "Путин испугается его трогать"? Конечно не сомневается, он же постоянно про это говорит.

Но значит он практически уверен, что его не посадят, как был уверен всегда, что его не закроют в реальности ни по какому делу. А значит если он и не "агент ФСБ", то какие-то "мутки" в этом направлении по любому должны быть. Иначе возвращаться в Россию, чтобы добровольно сесть в тюрьму - это вообще нонсенс.

Может быть он думает, что его сторонники выйдут на Красную Площадь и его защитят? Ой, вот даже давайте не начинать про эту смешную и всем очевидную тему.

Вот и скажите мне, что можно думать о человеке, который сначала долгое время говорит, что власти его травят и хотят посадить, а потом добровольно, без всякой необходимости, возвращается в объятия этого «ужасного, диктаторского режима»? Можно конечно сослаться на глупость Навального, но в это сложно поверить...