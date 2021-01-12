«Товарищ Байден» объявил, что США ждет «Перестройка»

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12 января 2021, 18:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: amarok-man.livejournal.com

Об этом заявил у себя в Твиттер избранный президент США Джо Байден: "Move forward and rebuild"...Rebuild – переводится как "перестройка". итак-вперед к "перестройке". Так и хочется пожелать Байдену и его команде всяческих успехов на этом пути. Посмотрим, как у них ещё сложится с импичментом Байдену. И что будет далее...

Главное, чтобы не останавливались и наращивали обороты в "перестройке"...

И пусть с Горбачевым посоветуются, как лучше её провести. Очень надеюсь, что его советы Байдену пригодятся и он ими воспользуется. Будет очень интересно посмотреть на результаты байденовской "перестройки".

Почти сразу ФБР озвучило, что у них есть информация о том, что радикалы планируют провести вооруженные протесты в столицах всех американских штатов. Сделать это они могут в период с 16 по 20 января. Также могут вновь начаться беспорядки у Капитолия в Вашингтоне с 17 по 20 января. С информацией ознакомились в ABC.

В частности, бюро расследований получило информацию о некоей вооруженной группировке, которая собирается направиться в Вашингтон 16 января. Ее члены предупредили, что в случае отстранения Конгрессом президента Дональда Трампа с помощью 25-й поправки случится «крупное восстание».

Кроме того, группа призывает к «штурму» зданий судов и административных зданий правительства штата, местного и федерального правительства в случае смещения Дональда Трампа. Согласно полученным данным, протесты планируются в столицах всех 50 американских штатов с 16 по 20 января, а также у Капитолия в Вашингтоне с 17 по 20 января."

И кто спрашивается "раскачивает" "американскую лодку"?! Само же ФБР и раскачивает, разгоняя волну информационного беспокойства. Навряд ли готовятся вооруженные акции. А вот то, что страна расколота - этот факт налицо. И продолжает её раскалывать байденовская команда своей истерией. Угрозами репрессий с несогласными и "трамповцами".

Пусть продолжают. Это тоже вписывается в сценарий "перестройки", которую объявил "товарищ" Байден.