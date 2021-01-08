Новогодний сыр-бор из-за пассажа третьего по статусу эстонца

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8 января 2021, 16:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: colonelcassad.livejournal.com

На днях российские информагентства облетела новость о том, что Председатель Рийгикогу (парламента) Эстонии Хенн Пыллуаас в своем новогоднем обращении заявил, что Тартуский мирный договор, в котором «была согласована граница между Эстонией и Россией», по международному праву действует и поныне.

Собственно, весь сыр-бор и шумиха возникли вот из этого пассажа 3-го по статусу человека в Эстонской Республике:

«2 февраля 2020 г. мы отметили столетие подписания Тартуского мирного договора, которым Россия навсегда признала независимость и неприкосновенность Эстонии. В нем же была согласована граница между Эстонией и Россией, которая по международному праву действует и сегодня».

Эти мантры со ссылкой на Тартуский (он же Юрьевский) мирный договор время от времени повторяют многие видные эстонские политики вот уже добрые 30 лет. Если отбросить эмоции и нагнетаемый медийный хайп, то в сухом остатке будем иметь следующее.

1. Тартуским (Юрьевским) мирным договором впервые бывшие части Российской Империи признали друг друга в качестве независимых государств и субъектов международного права. Если быть совсем точным, то этим договором не Россия признала Эстонию, потому как «Россия» для международного сообщества на тот момент времени олицетворялась «Белым движением», унаследовавшим власть от 2-го Временного правительства. По сути два никем еще непризнанных государственных образования - РСФСР и Эстонская Республика — решили самостоятельно легитимизировать друг друга, что в итоге и произошло.

2. Границы Эстонской Республики, существовавшей до своего вхождения в СССР в 1940 г., действительно отличались в большую сторону по сравнению с границами Эстонской ССР и нынешней Эстонской Республикой на момент своего отделения в 1991 г. Но «спасибо» за это надо прежде всего сказать «белому движению» (эстам в 1920 г. отошли часть нынешней Ленинградской области с Ивангородом и Псковской области с городом Печоры), деятельно поучаствовавшему в поддержке эстонских вооруженных формирований в подавлении социалистического революционного движения во главе с В.Кингисеппом (да, в Ленобласти есть такой город, названный в честь эстонского большевика) и в боевых действиях против Красной армии в 1919-1920 гг. К слову, эсты потом прилично так «кинули» Н.Юденича и его Северо-западную армию, не выполнив, например, свое обещание по условиям свободного пребывания и надлежащему уходу за ранеными и просто находящимися в Эстонии белогвардейцами. Но это уже другая история.

3. Долгоиграющие претензии на «Ивангород» (Jaanilinn) и «Печоры» (Petseri) имеют сразу несколько уровней.

Уровень I – исторический. Если летоисчисление Эстонии как государства начинается со 2 февраля 1920 г., а период с 1940 по 1991 гг. – это лишь «советская оккупация» (отдельная тема, требующая глубокого погружения и обсуждения), то, получается, что ЭР действительно уже «выбила» центнер, поскольку в советские времена за рубежом формально существовало «правительство в изгнании» и перерыва в «государственности» как бы и не было. Ну, а раз так, то кто же в здравом уме откажется от более выгодных первичных условий независимости, тем более что «советские границы» республики по такой логике априори были очерчены незаконно?

Уровень II – хайповый-внутриполитический. Раз в свое время политэлитой Эстонии с подачи американских друзей был взят курс на культивирование темы «советской оккупации», то, само собой, любые манипуляции «оккупационной администрацией» считаться чем-то нормальным и законным не могут. А раз так, то фактические границы Эстонской ССР, ставшей в 1991 г. Эстонской Республикой, они только по факту такие, но юридически – смотрим Тартуский мирный договор. Понятно, что в текущей геополитической реальности отхапать то, что получилось отжать у только-только встающей на ноги, ведущей борьбу на несколько фронтов советской России уже не получится, но маховик пропаганды давно запущен и сбавлять градус риторики, особенно в предвыборные периоды никак нельзя. Иначе «накрученный» за последние 30 лет избиратель не поймет и не отдаст свой драгоценный голос за радеющих националистов и таких же радеющих ненационалистов.

Уровень III – санкционный. Землю обратно Москва-то не отдаст, но имущественные претензии выкатить можно, попутно заручившись их политической поддержкой в Вашингтоне и по столицам Европы, чтобы, когда Россия поослабнет, застать ее в врасплох и поиметь деньги. Ровно также, как это произошло с царскими долгами в «святые 90-е».

Уровень IV – долгоиграющий. Землю обратно Москва-то не отдаст, но это только пока. Власти Эстонии уже много лет через свои консульские учреждения в Ленинградской и Псковской областях раздают направо и налево гражданство Эстонии всем жителям приграничных регионов. Авось, когда Россия-матушка начнет угасать, так сразу можно будет поднять вопрос о «защите своих граждан» от чего-нибудь плохого в распадающейся России и отжать под шумок те самые регионы, а может и еще чего с довеском.

Шутки-шутками, но пока между Россией и Эстонией не будет ратифицированного пограничного договора без преамбул и отсылок к Тартускому мирному договору, попытки поиметь с России что-нибудь будут поддерживаться на плаву в медийном пространстве. С одной стороны этим резервируется право эстов в будущем таки поставить территориальный вопрос в практическую плоскость, а с другой – чтобы и свои и новоэстонские граждане в России не забывали, кто в итоге должен администрировать эти пограничные регионы.