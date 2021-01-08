Цукерберг заблокировал президента США

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8 января 2021, 13:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: masterok.livejournal.com

Бывший президент США очень метко охарактеризовал события последних дней в США. Но меня привлекла другая новость: Марк Цукерберг объявил о блокировке аккаунтов Трампа в фейсбуке и инстаграме до конца его президентского срока. Бан объяснили тем, что посты Трампа могли «спровоцировать дальнейшее насилие» со стороны его сторонников.

Т.е. главы соцсетей теперь будут решать, кто и что провоцирует? Это точно так же они будут решать, как решили, что Красный флаг Победы на 9 мая "провоцирует"? Не много ли на себя стали брать несколько человек в мире, которые рулят соцсетями?

И самое главное...

Марк Цукерберг, глава Facebook:

"Шокирующие события последних 24 часов показывают, что президент Дональд Трамп намерен использовать оставшееся время на посту, чтобы помешать мирной и законной передаче власти к его избранному преемнику Джо Байдену.

Его решение использовать (нашу) платформу для оправдания, а не осуждения действий его сторонников у Капитолия справедливо обеспокоило людей в США и во всём мире. Вчера мы удалили эти заявления, потому что предполагали, что их эффект (и, вероятно, цель) — провокация дальнейшего насилия.

После подтверждения результатов выборов Конгрессом, приоритетом для всей страны теперь должно стать обеспечение того, чтобы следующие 13 дней и дни после инаугурации прошли мирно и в соответствии с установленными демократическими нормами.

Последние несколько лет мы позволяли Дональду Трампу использовать нашу платформу в соответствии с нашими правилами, иногда удаляя контент или маркируя его посты, если они нарушали нашу политику. Мы делали это, так как считаем, что общество имеет право на максимальный доступ к политическим высказываниями, даже к спорным. Но сейчас принципиально иная ситуация, связанная с использованием нашей платформы для подстрекательства к насильственному восстанию против демократически избранного правительства.

Мы считаем, что риск позволить президенту продолжать пользоваться нашими сервисами слишком велик. Поэтому мы продлеваем блокировку, которую мы назначили на его аккаунты в фейсбуке и инстаграме на неопределённый срок — как минимум до завершения мирной передачи власти".

С каких это пор соцсети и IT корпорации стали иметь политическую позицию?

Кто готов к тому что ваш айфон будет сам выбирать, до кого вы сможете дозвониться, а до кого нет. Контент создают не работники фейсбука а пользователи. И вот поддерживающих Трампа американцев больше 50 млн по результатам голосования. Разве можно пренебречь их мнением? Он потом начнет банить каждого из избирателей Трампа?

Если люди не нарушают закон, в том числе и Трамп, то какое имеет право Цукерберг его банить. А если нарушает, то есть суды и правоохранительные органы. Или решение Марка теперь истина в последней инстанции?

… далеко можно уйти, если владельцы СМИ и соцсетей будут решать сами что законно, демократично и морально...

Пользователи в Интернете справедливо замечают: "И чем прогрессивные американские соц. сети отличаются от "гостелерадио" в странах с авторитарным режимом?"