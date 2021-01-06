«Трудолюбивым американцам» демократы выплатят по две тысячи за счёт тех самых «трудолюбивых»

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6 января 2021, 14:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: olegmakarenko.ru

Сбываются самые худшие опасения. Власти США, которые вот уже 20 лет деградируют под действием социалистического яда, дошли до ожидаемой деменции. Джо Байден заявил, что если плебс проголосует за кандидатов из его партии, он выдаст каждому американцу по две тысячи долларов.

"Дебаты по поводу $2 тыс. – это не какие-то абстрактные дебаты в Вашингтоне, это реальные жизни. Ваши жизни, жизни хороших, трудолюбивых американцев", - провозгласил главный демократ.

По поводу «трудолюбивых американцев» звучит цинично, ибо за счёт трудолюбивых эти две тысячи на рыло и будут выплачены. Сверхбогатые успеют переложить свои активы из доллара во что-нибудь надёжное. Люмпены продолжат паразитировать на обществе. А Средний класс, как раз, и будет оплачивать весь банкет. Что ещё хуже, дальше средний класс станет вечной дойной коровой, так как люмпенов будет становиться всё больше, и политики вынуждены будут ориентироваться на тех, кто хочет «отнять (у среднего класса) и поделить».

История показывает, что массовая раздача денег приводит обычно к трём следствиям: к гиперинфляции, к нищете и к репрессиям. Судя по тому, что мы с вами наблюдали в 2020 году, эти три зловещих всадника уже почти доскакали до границ США.

После победы Джо Байдена на «выборах» твиттеры социалистов запестрели репликами в духе «Пора жечь пригороды». СМИ и соцсети сделали из избирателей Дональда Трампа жупел: врагов народа, с которыми надо жестоко расправляться, чтобы спасти страну.

С одной стороны, мы можем сейчас затаить дыхание в ожидании удачного для нас развития событий. Если только Джо Байден сумеет подавить протесты противников фальсификаций, правление демократов быстро поведёт Америку к гибели, и Америка уже не успеет нанести России весь тот вред, который обещает нанести. С другой стороны, дурной пример заразителен...

Раздача денег — это соблазн, которому очень и очень непросто противостоять

Наши коммунисты, — духовные братья американских леваков, — предлагают сейчас простить россиянам кредиты размером до 3 млн рублей. Народ инициативу в целом поддерживает, категорически отказываясь понимать, что у государства нет бездонной бочки с деньгами, и что за каждую дозу халявы придётся потом расплачиваться всему обществу. Одни говорят, что раз мы списываем кредиты Кубе, значит должны прощать долги и своим гражданам. Другие указывают, что надо не прощать кредиты, так как у некоторых нет кредитов, а просто раздать всем денег поровну. Пока что это просто болтовня, но если российские популисты наберут вес, они немедленно последуют примеру США — начнут уничтожать экономику страны ради достижения своих политических целей.

Проблему усугубляет тот факт, что мы и США начинали с разных стартовых позиций

В 2000 году Россия была нищей и голодной постсоветской страной, тогда как Америка, напротив, находилась в великолепной экономической форме. За это время разрыв между уровнями жизни кардинально сократился, однако средний американец до сих получает больше, чем средний россиянин, причём не только в номинальных долларах, но и в потребляемых товарах. У среднего американца больше дом, мощнее автомобиль, дороже смартфон и прочая, и прочая...

Этот факт открывает окно для скользкого аргумента «США богаче России, давайте брать с них пример». Тот факт, что американцы последовательно разрушают свою экономику, в то время как Россия её развивает, можно не принимать в расчёт — среднему избирателю невозможно вложить в голову комплексную картину, так как он голосует сердцем, а не головой.

В 2021 году в России пройдут выборы в новую Госдуму, которая получит значительно больше полномочий, чем раньше. Я надеюсь, что Джо Байден не подведёт и успеет до выборов наглядно продемонстрировать нам, как ни в коем случае не надо управлять страной.