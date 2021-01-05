В остеклении кабины сбитого малазийского борта MH17 найден фрагмент «русской ракеты»

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5 января 2021, 15:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sgrisha04.livejournal.com

Китайская пословица гласит: Ты сказал — я поверил, ты повторил — я засомневался, ты стал настаивать и я понял что ты лжешь.

В декабре 2014 года голландцы закончили вывоз обломков малайзийского Боинга к себе на базу и приступили к реконструкции. Очень быстро выяснилось, что каких-либо доказательств того, что Боинг был поражен именно ракетой "Бук" нет, да и сведений о том, что из себя представляет новейшая российская ракета, Украина не в состоянии предоставить следствию.

Тогда голландцы решили получить информацию о ракете из первых рук, то есть у завода-изготовителя. В феврале специалисты "Алмаз-Антея" прибыли с необходимой технической документацией на базу Гильзе-Рийен и осмотрели обломки сбитого Боинга. В ходе совместной работы с экспертами DSB выяснилось, что голландские технические специалисты зачастую использовали ошибочные или недостоверные данные о ракетах «Бук», полученные из различных, в том числе и открытых источников. Использование таких исходных данных неминуемо приводило к ошибочным результатам и выводам.

Именно для того чтобы попытаться избежать этих ошибок, и было принято решение о передаче специалистам DSB реальных технических характеристик Зенитно-ракетного комплекса семейства «Бук». Что, безусловно, потребовало беспрецедентного шага – снятия соответствующих грифов секретности с технической и конструкторской документации. И, тем не менее, вся информация по ракетам 9М38 и 9М38М1, которую запросили голландские специалисты, была передана экспертам комиссии.

Получив необходимые сведения о ЗРК "Бук", голландцы приступили к работе. В апреле 2015 года местный житель принес 7 фрагментов ракеты, которые он "нашел" в окрестностях села Пертопавловка. Забегая вперед, скажу, что ракета оказалась украинской 9М38 № 8868720, принадлежащей 223 ЗРП ВСУ. Но чтобы убедить всех, что Боинг был сбит именно ракетой "Бук", нужны были доказательства другого уровня, а именно-застрявшие в конструкции самолета обломки ракеты. И, о чудо - именно такой обломок был найден застрявшим в раме остекления Боинга с левой стороны.

Как только появились фотографии процедуры извлечения этого обломка (для этого пришлось делать вырез в раме с наружной стороны), стало понятно, что этот обломок ракеты мог бы туда попасть только если ракета влетела в кабину и взорвалась под ногами командира воздушного судна (КВС). Ну и кроме этого, следует обратить внимание еще на одну вещь - цвет обломка - он светлее, чем темно-зеленые ракеты на фотографиях "курского Бука".

Причем самое удивительное, что осколок влетел в раму изнутри и при этом совершенно не повредил стекло...

Защита делает несколько запросов, связанных с проведением экспертизы. Большинство из них - это просьбы заслушать экспертов по отчетам, включенным в материалы дела. В частности: об обломке, который был найден застрявшим в раме остекления Боинга с левой стороны.

- Каким образом обломок был обнаружен в раме кабины?

- О изучении направления удара этого обломка?

- Одобряют ли ученые из TNO, RMA, NLR и NFI выводы сотрудников по отчетности об этом направлении воздействия?

Однако, запрос был отклонен.