Госдеп направит треть миллиарда на противодействие

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4 января 2021, 15:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: www.ng.ru/blogs/razuvaev

США выделят сотни миллионов долларов в бюджете на 2021 год на борьбу с Россией. Это следует из документа о финансировании работы правительства, который утвердил президент страны Дональд Трамп. Всего Госдепартамент направит 290 млн долл. «на противодействие влиянию России и ее попыткам посеять недоверие к демократическим институтам». Из них 24 млн долл. выделят на работу по противодействию «российской пропаганде и дезинформации».

На борьбу с СССР США потратили триллионы долларов, но если бы не предательство верхушки КПСС, американцы вряд ли бы выиграли холодную войну. Современная буржуазная Россия намного крепче, чем многим кажется. С моей точки зрения она в том числе крепче, чем СССР. По Советскому Союзу принято ностальгировать, особенно в интернете. Также в сети принято ругать буржуазную Россию, часто сравнивая ее с СССР. Однако буржуазная Россия крепче потому, что она более свободная и справедливая страна.

В России нет товарного дефицита, присутствуют гражданские свободы, которые отсутствовали в СССР, включая свободу слова и свободу выезда за границу. Современный россиянин без проблем может обменять рубль на иностранную валюту и даже инвестировать в акции зарубежных компаний.

Естественно, капиталистическая рыночная система дает больше возможности для карьеры. В СССР был один работодатель – государство, монополия на рынке труда – очень плохая история. Уже в брежневские времена популярность коммунистической партии стремилась к нулю. Членство в ней воспринималось как необходимость для продвижения по служебной лестнице. Владимир Путин более чем популярен, рейтинг доверия составляет 60-70%.

И в СССР, и в современной буржуазной России существуют национальные республики. Некоторые из них, например Прибалтика, почти открыто мечтали о независимости. В России такого нет. Путин выжег сепаратизм на корню. Фактически он создал современную российскую буржуазную нацию.

При этом в отличие от СССР Россия не ведет глобальную экспансию по всему земному шару. Идея коммунизма осталась в прошлом. Россия рассматривает как зону влияния только СНГ и жестко борется с международным терроризмом (Сирия). В значительной степени её внешняя политика объясняется экономикой, прежде всего, защитой старых и поиском новых рынков сбыта. После воссоединения Крыма с Россией тема российских границ является закрытой. Они более или менее справедливы. Исключение, наверно, Южная Осетия. Осетины, как любой другой этнос, имеют право жить в одной стране. По оценкам ИАЦ «Альпари», выделенные на борьбу с Россией деньги американских налогоплательщиков будут выброшены на ветер.

Александр Юрьевич Разуваев - кандидат экономических наук, финансовый аналитик