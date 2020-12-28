Очередной шаг на пути к деградации образования

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28 декабря 2020, 12:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: www.ng.ru/blogs/filatov

Вот такое «просвещение»… Школьники, которые не будут поступать в ВУЗ, ЕГЭ сдавать не будут. Они обойдутся двумя контрольными работами: по русскому языку и математике. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов после правительственного совещания под председательством Татьяны Голиковой.

Вот мы и дождались очередного шага на пути к деградации образования. Боролись с ЕГЭ, проклинали его? Получайте!

Дальнейший переход от русского к «минимальному русскому» будет, разумеется, сужать возможности для продолжения образования впоследствии. А низкий уровень знания математики, не подразумевающий больше даже счета в уме, полностью лишат таких перспектив.

Чтобы лучше понимать размер проблемы надо знать, что более половины выпускников 9 классов уже сейчас не идут в 10-й. Они либо заканчивают на «минимальном уровне», либо идут в техникумы и училища. То есть даже по существующим требованиям они не сдают ЕГЭ, даже если намерены поступить в ВУЗ. Потом они сдают вступительные экзамены и поступают в разного рода шараги на платные отделения. Туда, где заинтересованы в студентах, а не в уровне их знаний.

В 2018 в зависимости от регионов от 30 до 50% выпускников 11 классов школ, не поступали в ВУЗ. То есть по новым стандартам они бы не сдавали ЕГЭ. Сколько их будет в конце текущего года «дистанционки» и «удалёнки»?

Вместо поколения ЕГЭ нас всех ждёт поколение контрольных. Вот такое «просвещение»…