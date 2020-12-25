ФНС и Росфинмониторинг выявят и подсчитают каждую копеечку у всех

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25 декабря 2020, 13:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: masterok.livejournal.com

Уже давно не ношу с собой наличные. Иногда конечно даже удивительно, когда надо, а я вдруг вспоминаю, что у меня только смартфон с собой и NFC. Ну иногда с собой карту пластиковую беру, хотя практически не встречаю мест, где бы оплата смартфоном не работала.

В любом случае желательно быть в курсе, что в январе 2021 года вступают в силу поправки к «антиотмывочному» закону, которые непосредственно коснутся "налички".

От 600 тысяч и выше

Одно из изменений коснется операций с наличными на сумму свыше 600 тысяч рублей. Снятие такой суммы и выше в банкомате, кассе банка или зачисление ее на счет будет отслеживать Росфинмониторинг. О запрете проведения операций речи нет, но информация о них поступит в надзорное ведомство. Проанализировав сделку, федеральная служба решит, есть ли признаки нарушений и нужно ли передавать информацию в правоохранительные органы.

Эта поправка не повлияет на добросовестных экономических агентов, но может усложнить жизнь тем, кто ведет двойную бухгалтерию, полагают эксперты. Теневикам придется искать новые схемы для обхода регуляторных ограничений и быть готовым к росту издержек. К физлицам, которые не могут доказать законность происхождения полученных доходов, также наверняка возникнут вопросы.

Купил квартиру дороже трех миллионов? Отчитайся!

Вторая поправка связана с контролем по сделкам с недвижимостью. Теперь банки будут обязаны отслеживать все расчеты по имущественным сделкам на сумму больше 3 млн рублей. Речь идет о контроле как безналичных расчетов, так и наличных, когда деньги помещаются в банковскую ячейку. Так власти хотят бороться с ситуациями, когда ради экономии на налогах объекты недвижимости по документам продаются за одну сумму, а фактически – за другую, в разы большую.

Новые поправки затронут весь перечень контролируемых сделок с недвижимостью: покупка и продажа, аренда, ипотечные сделки, коммерческий найм недвижимости. Нотариусы, риэлторы и юристы будут обязаны сообщать в Росфинмониторинг о сделке, которая заключена на сумму от 3 млн рублей. При этом гражданам следует быть готовыми подтвердить легальность происхождения средств на покупку недвижимости, если Росфинмониторингу покажется подозрительным характер сделки.

С телефона не выведешь

Третье важное изменение ужесточает контроль над денежными переводами по почте и пополнение баланса мобильного телефона на сумму больше 100 тысяч рублей в обоих случаях. Почтовые денежные переводы с учетом доступности операций с банковскими картами сейчас не пользуются большой популярностью. А вот если кто-то отправит на ваш телефон крупную сумму, и вы захотите ее с баланса мобильного вывести, придется отвечать на вопросы оператора связи и контролирующих органов.

Усиление контроля над неиспользованными остатками в качестве аванса за услуги связи и почтовыми переводами – это мера, направленная на противодействие незаконному обналичиванию денежных средств, говорят эксперты. Сейчас во многих случаях такие переводы, а также электронные кошельки используются для реализации незаконных схем и непрозрачных операций, которые нужно скрыть от налогообложения.

Новая эра контроля над деньгами

Государство все более активно давит на серую экономику, а переход многих финансовых расчетов в безналичную форму лишь упрощает жизнь надзорным органам. Ведь операции, которые проводятся онлайн, при наличии специальных схем и инструментов контролировать намного проще, чем следить за потоками наличных. Регуляторы уже научились выявлять схемы уклонения от уплаты налогов при помощи сравнения расходов и доходов или вычислять денежные поступления, источник которых вызывает вопросы.

В России стремительно наступает новая эра контроля над финансовыми потоками не только компаний, но и обычных людей, говорят аналитики. Конечная цель государства - максимальное сокращение оборота наличных денег при тотальном контроле над доходами и расходами бизнеса и граждан.

А нужно это для того, чтобы не очень богатый российский бюджет терял меньше налоговых поступлений. И вполне вероятно, что уже в ближайшие годы ФНС и Росфинмониторинг выявят и подсчитают каждую копеечку не только у бизнеса, но и у всего населения страны.