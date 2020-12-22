Кому нужен миф об «обнулении работающих пенсионеров в СССР»

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

22 декабря 2020, 12:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: echo.msk.ru/blog/nikolaev_i

В спорах о том, надо ли платить пенсии работающим пенсионерам, уже приходилось слышать в качестве аргумента, что в Советском Союзе работающим пенсионерам пенсию вообще не платили. Вот и на последней пресс-конференции президента вновь прозвучало такое утверждение.

В соответствии с Постановлением Правительства Совета Министров СССР от 31 декабря 1969 года №995 «О мерах по дальнейшему повышению материальной заинтересованности трудоспособных пенсионеров по старости в продолжении работы после назначения пенсии» был установлен следующий порядок выплаты пенсий работающим пенсионерам:

а) пенсия в полном размере выплачивалась: рабочим, младшему обслуживающему персоналу, мастерам, почтальонам, операторам связи, работникам прилавка, кассирам, поварам, официантам, прорабам, работникам предприятий бытового обслуживания, среднему и младшему медицинскому персоналу учреждений здравоохранения и др.

б) пенсия в размере 50%, а в районах Урала, Сибири и Дальнего Востока в размере 75%, выплачивалась: инженерно-техническим работникам, врачам санитарно-профилактических учреждений и учреждений судебно-медицинской экспертизы, фармацевтическим работникам, учителям общеобразовательных школ и др.

Кстати, этот список потом дополнялся еще другими постановлениями Правительства, в частности, Постановлением Правительства Совмина СССР от 11 сентября 1979 года №862. Так что, многие миллионы работающих в Советском Союзе пенсии получали. Для них, правда, было установлено такое ограничение: сумма пенсии и заработка не должна была превышать 300 рублей в месяц. Если пенсия и заработок в общей сумме превышали 300 рублей в месяц, то соответственно снижался размер выплачиваемой пенсии. Но это была очень высокая планка для тех времен, так что установленное ограничение практически никого не касалось.

Интересно, что указанные выше нормативные акты СССР утратили силу на территории Российской Федерации только в соответствии с решением правительства Российской Федерации №80 от 3 февраля 2020 года .

Таким образом, утверждение о том, что в Советском Союзе работающим пенсионерам пенсию вообще не платили, никак не может являться аргументом против индексации пенсий работающим пенсионерам сегодня.

В проголосованных этим летом «За» поправках в Конституцию поправка в Ст.75 гласит, что в Российской Федерации «осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год». Как видим, нет никакого разграничения пенсионеров на работающих и не работающих. То есть, однозначно индексироваться должны все пенсии.