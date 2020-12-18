Как готовили журналистов президентского пула к Ново-Огарево

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18 декабря 2020, 14:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: bor-odin.livejournal.com

Как известно, пресс-конференцию наш лидер проводил в режиме онлайн. Но небольшая часть журналистов кремлевского пула была приглашена в Ново-Огарево. Как готовили этих журналистов к контакту с президентом?

Журналисты, которые приехали на пресс-конференцию непосредственно в резиденцию президента России Владимира Путина в Ново-Огарево, две недели провели в карантине, сдали по четыре теста на коронавирус и по два теста на антитела, о чем сообщило ТАСС 17 декабря.

Поехать в день конференции в загородную резиденцию главы государства журналистам федеральных СМИ предложил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков еще в начале декабря.

Для карантина свои номера предоставила одна из гостиниц Управления делами президента в центре Москвы. Он предполагал одноместное размещение.

При заселении в гостиницу-обсерватор каждый журналист ознакомился с регламентом прохождения карантина и под подпись получил копию документа. Регламент запрещал гулять по этажу, напрямую общаться и передавать друг другу вещи. Алкоголь и сигареты тоже были под запретом. Получение любых предметов из-за периметра карантинной зоны разрешалось после согласования. При этом посылки, перед тем как попасть к адресату, пропускались через обеззараживающий кварцевый облучатель.

Для журналистов было заказано трехразовое питание, которое они получали в пластиковых одноразовых контейнерах. При этом была организована специальная схема, позволяющая персоналу напрямую не контактировать с постояльцами. Так, у двери каждого номера стоял стул, на котором горничные оставляли еду, воду и пластиковые приборы.

Холл этажа, где жили журналисты, регулярно обрабатывали с помощью кварцевого облучателя. Кроме того, дважды проводилась уборка и в номерах постояльцев. Во время такой уборки журналист мог немного в одиночестве прогуляться в коридоре.

На протяжении карантина журналисты пула четыре раза сдали ПЦР-тест на коронавирус и два теста на антитела к этой инфекции. Проживание журналистов в гостинице и все сопутствующие услуги оплачивали редакции СМИ, которые они представляли. По окончании режима изоляции журналисты утром 17 декабря из гостиницы отправились напрямую в Ново-Огарево, где в одном зале с президентом участвовали в его ежегодной пресс-конференции.

Такая вот непростая работа у кремлевских журналистов.