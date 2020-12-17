Территориальные претензии Тайваня к России и другим странам

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17 декабря 2020, 14:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: junycat.livejournal.com

После разгрома Японии в августе 1945 года националистическая партия Гоминьдан и коммунисты возобновили схватку. Гоминьдан, пришедший к власти после буржуазной революции в 1911 году, изначально контролировал большую часть страны. Но не выдержал натиска армий КПК. 1 октября 1949 года в Пекине была провозглашена новая Китайская Народная Республика.

Правительство старой Китайской Республики, сторонники Гоминьдана и остатки разбитой армии бежали на остров Тайвань. И только поддержка США предотвратила высадку армии КНР на Тайване и окончательную гибель КР и Гоминьдана. Китайская Республика, под управлением Гоминьдана, существует до сих пор, не признавая КНР и считая себя законной властью всего Китая. Но реально Китайская Республика по сей день контролирует только остров Тайвань плюс еще разное по мелочам, поэтому по названию острова и принято называть в неофициальном обиходе это странное государство.

Прежде всего, перечислим претензии к России

1. Тува. До 1911 года Урянхайский край (старинное русское название Тувы) входил в состав китайской империи Цин. После революции 1911 года тувинские нойоны (князья) обратились к российскому правительству с просьбой принять край под протекторат Российской империи. В 1914 году Урянхайский край был принят в состав России. С 1918 по 1921 край стал ареной борьбы между местными силами: китайцами, монголами, российскими красными и белыми. В итоге, в краю все же была установлена Советская власть, и была провозглашена Народная Республика Танну-Тува, с 1926 года Тувинская Народная Республика. В 1944 году ТНР вступила в состав СССР/РСФСР как Тувинская автономная область, с 1961 года - Тувинская Автономная ССР, с 1991 года - Республика Тыва (Тува) в составе РФ. Уроженцами республики являются разные знаменитые люди, например министр обороны С.Шойгу.

Китайская Республика не признает независимость Тувы, как и включение в состав СССР/России. КНР признает Тувинскую республику.

2. 64 деревни расположены на северном берегу Амура, напротив Хэйхэ и на восточном берегу реки Зея, напротив Благовещенска. По Айгунскому договору 1858 года, подписаному китайской династией Цин и Российской империей, земли к северу от Амура были переданы России. Однако маньчжурские жители (подданные Китая), жившие на левом берегу Амура, получали право остаться жить на российской территории. Во время боксёрского восстания в 1900 году Россия направила свои войска оккупировать 64 деревни и заставила людей пересечь Амур и переселиться в Китай. В настоящее время эта территория относится к Амурской области РФ.

Китайская Республика считает эту территорию своей. КНР признала российскую принадлежность этой территории.

3. Остров Большой Уссурийский вместе с соседним островом Тарабаров с 1920 по 1930-е годы были "взяты под охрану" советскими войсками. Де-факто острова остались в составе СССР после 30-х годов. С распадом СССР они так и остались под юрисдикцией России. 14 октября 2008 года по окончании демаркации российско-китайской границы остров Тарабаров и половина острова Большой Уссурийский были переданы КНР.

Китайская Республика не признает российскую принадлежность половины острова Большой Уссурийский.

4. Одной из спорных территорий стал крупнейший остров на реке Уссури — Кутузов. Он перешел под контроль СССР ещё во время правления Маньчжоу-Го (марионеточного государства Японии на северо-востоке Китая в 1931-1945). Советско-китайский (КНР) договор о границе, заключенный в 1991 году, оставлял этот остров во владении СССР.

Китайская Республика не признает этот договор.

5. Монголия до начала XX века была частью китайской империи Цин. После революции 1911 года Монголия провозгласила свою независимость, которая не была признана правительством Китайской Республики. После победы в гражданской войне, правительство КНР 6 октября 1949 признало независимость Монголии.

Китайская Республика признала независимость Монголии только в 2002 году.

6. Территория КНР, конечно же. Правительство Китайской Республики не признает КНР и пекинское правительство, считая себя законной властью всего Китая.

7. Взаимные претензии между Китайской Республикой, КНР, Вьетнамом, Малайзией, Филиппинами и Брунеем за контроль над островами Спратли в Южно-Китайском море. Запасы газа и нефти на шельфе архипелага оцениваются миллиардами баррелей нефти и десятками триллионов кубометров газа.

8. Парасельские острова – полностью контролируются КНР, оспариваются Китайской Республикой и Вьетнамом. Они находятся примерно на одинаковом расстоянии от Вьетнама и от острова Хайнань, на который часто ездят российские туристы. До 1974 года эти острова контролировал Южный Вьетнам (сателлит США), но после ухода американцев, подразделения армии КНР заняли Парасельские острова. Южный Вьетнам был уже не в силах воевать за острова без поддержки США. В 1975 г., после окончания войны во Вьетнаме произошло объединение Северного и Южного Вьетнама. Объединенный Вьетнам оказался без Парасельских островов.

В Южно-Китайском море вообще ситуация сложная.

9. Горы Бакду – спорная территория между Северной Кореей и КНР, на которую также претендуют Китайская Республика и Южная Корея.

10. Демчок, Чумар, Каурик, Шипки Пасс, Джадх и Лапфал – спорные районы, расположенные между Аксай Чином и Непалом, которые контролирует Индия, но оспариваются КНР и Китайской Республикой. Демчок контролирует КНР.

11. Острова Макклесфилд – управляется КНР, оспаривается Китайской Республикой и Вьетнамом.

12. Острова Сенкаку (Даоюйдао) – управляются Японией, оспариваются КНР и Китайской Республикой. В районе островов находятся залежи природного газа, которые намерен разрабатывать КНР.

13. Южный Тибет – управляется Индией, но оспаривается КНР и Китайской Республикой, которые не признают законность т. н. "линии Макмагона" (граница, созданная соглашением между Великобританией и Тибетом.

В конституции КР есть статья 4, которая гласит "Территория Китайской Республики в ее существующих границах не может быть изменена иначе как по решению Национального собрания". НС пока что границы не менял. Это значит, что в том гипотетическом случае, если в КНР произойдет что-то, и Гоминьдан въедет в Пекин на белом коне, то претензии Китайской Республики насчет Тувы, Амура и прочего внезапно станут актуальны. Но пока что это не случилось, и правительство Китайской Республики выдвигает претензии с петушиного насеста на своем небольшом острове.