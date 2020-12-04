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4 декабря 2020, 14:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 101.livejournal.com

Есть у меня племянница, уехала лет 10 назад по студенческом обмену в США, и осталась. Познакомилась с местным парнем, свадьбу решили играть на Родине в Латвии, прошлым летом. Приехало человек 20 родни со стороны жениха, все как на подбор, ирландцы, католики, рыжеволосые. Милые, скромные люди, далеко не бедные, работают юристами, адвокатами, инженерами.

Очень мне приглянулся предводитель этого клана, Джон, далеко за восемьдесят, подтянутый, всегда в костюме, белой рубашке, при галстуке и шляпе, настоящий джентельмен из 30–х годов прошлого столетия.

Где–то на третий день свадьбы, когда и праздновать уже надоело состоялся у нас с ним интересный разговор.

- Джон,ты пожилой человек, еще суды Линча застал, как ваше поколение допустили что безработные негры сели вам на шею...

- Это видимость.

Вот например, еду я со встречи с друзьями, посидели, поговорили, немного выпили. Задумался, немного превысил скорость, меня останавливает полиция. Полицейский сразу по номеру машины пробивает хозяина, видит, я резидент штата, налогоплательщик, благотворитель. Подходит ко мне: "Сэр вы пили?". Я отвечаю:"Да выпил немного". Полицейский:"Езжайте прямо домой, я провожу Вас, иначе я буду вынужден арестовать Вас. Ок..."

А если полицейский останавливает негра–тунеядца, особенно с судимостью или неоплаченным штрафом, то он его или сразу арестовывает или штраф по полной. Любое лишнее слово расценивается как сопротивление полиции и повод для ареста.

- Но ведь у вас в полиции тоже негры служат.

- Негры, которые работают, ненавидят негров–бездельников всей душой по принципу: "Я работаю и плачу налоги, а какая–то сволочь на них жирует". Поэтому негр–полицейский это кошмар для своих соплеменников. Обвинений в расизме они не боятся, поэтому стреляют не задумываясь. Да, те латиносы и афроамериканцы которые учатся и работают, пользуются уважением, а к отбросам и отношение как сто лет назад...