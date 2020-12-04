Прощание со «злодеем»

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4 декабря 2020, 13:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: www.ng.ru/blogs/filatov

Кто проводит взглядом его, уходящего в закат? Кто скажет или напишет доброе слово об Анатолии Борисовиче? Без малого тридцать лет он был «главный злодеем» российского политического фольклора.

Это он придумал приватизацию и «обокрал» тем самым пенсионеров и рабочий класс. Он поднимал цены на электроэнергию. Он, говорят, даже «спаивал» Бориса Николаевича. Это на него самые отчаянные и радикальные, так сказать, «патриоты» устраивали покушения.

Его искренне не любили все: патриоты и либералы, мужчины и женщины, сторонники Путина, Зюганова и Навального, и стар, и млад. И это было едва ли не основной его функцией.

Он менял места своей службы: администрация президента, правительство, РАО ЕЭС, совет банка J.P.Morgan Chase и Роснано. Неизменным оставалось одно: роль главного злодея. Говоря языком психологии, он выполнял роль «значимого другого», а если утрировать и усилить образность, то роль «значимого взрослого».

С оглядкой на него или, точнее, на его образ, действовали и власти, и оппозиция, и даже деятели культуры.

И вот теперь он уходит. Куда - неясно. А вдруг в никуда? Вдруг, на пенсию? Вдруг, его жена Авдотья Смирнова затянет его, наконец, в тихое семейное счастье?

Для Роснано уже нашли замену. А кто найдет замену Чубайсу нам, россиянам? Кого нам ненавидеть и кого винить во всех бедах? Кем пугать детей и пенсионеров? На кого стараться не быть похожим?

Это не смешно. Это серьёзная проблема для общество, которое долгое время имело единого антигероя. Чубайс был скрепой и теперь её не стало. Внезапно. Так и хочется сказать: верните нам «нашего злодея Чубайса» хотя бы куда-нибудь!