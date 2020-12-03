Боевые машины поддержки танков наконец поступили в российские войска

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3 декабря 2020, 14:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: bmpd.livejournal.com

Как сообщила1 декабря 2020 года пресс-служба Центрального военного округа, партия из восьми боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» поступила на опытную эксплуатацию в 90-ю гвардейскую танковую дивизию ЦВО, дислоцированную в Челябинской области.

«В настоящее время личный состав перевооружаемых мотострелковых подразделений дивизии проходит переподготовку для работы на новой технике», - сказал генерал-полковник Александр Лапин.

Применение БМПТ в боевых порядках способно значительно увеличить боевые возможности танков и их живучесть на поле боя. Экипажи БМПТ уже подобраны и сформированы. В настоящее время представители завода знакомят военнослужащих с боевыми возможностями данных машин, а также их ходовыми характеристиками.

«Терминатор» - многоцелевая высокозащищённая боевая гусеничная машина огневой поддержки, имеющая мощное вооружение, современные приборы управления огнём и высокую манёвренность. Способен поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолётами и низколетящими малоскоростными самолётами противника.

Аналогичный пресс-релиз о первой поставке БМПТ в Вооруженные силы России в рамках исполнения государственного оборонного заказа выпустил 1 декабря и производитель БМПТ - АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (интересно, что без всяких упоминаний о "Терминаторе"):

Разработанная инженерами-конструкторами Уральского КБ транспортного машиностроения (в составе Концерна УВЗ входит в Госкорпорацию Ростех), боевая машина поддержки танков может успешно применяться при разрешении конфликтов любой напряженности для поражения противотанковых средств и эффективного подавления живой силы противника. Она с легкостью уберет с пути все: от гранатометчиков и легкобронированной техники – до танков, БМП и БТРов. Большие углы наведения автоматических пушек способны поражать мишени на верхних этажах зданий, обстреливать низколетящие воздушные цели типа беспилотных летательных аппаратов, вертолетов или даже самолетов.

Сочетание в одной машине мощного многоканального вооружения с большим боекомплектом (он в 2 раза больше, чем у современных БМП), совершенных средств поиска и обнаружения целей, всеракурсной защиты обеспечивают БМПТ значительное превосходство по военно-техническому уровню над лучшими образцами зарубежных бронированных машин типа БМП. По своей боевой эффективности одна БМПТ заменит 2 БМП и мотострелковый взвод.

Высокую подвижность и маневренность обеспечивает дизельный многотопливный двигатель с наддувом В-92С2 мощностью 1000 л.с. производства ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» (входит в Концерн «Уралвагонзавод»).

По сочетанию огневой мощи и защищенности аналогов БМПТ в мире нет

Комментарий bmpd. Напомним, что Министерство обороны Российской Федерации и АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" 24 августа 2017 года подписали на III Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" контракт на поставку первых 12 серийных машин БМПТ ("Объект 199"), который планировалось реализовать в течении 2018 года.

Первые изготовленные по этому контракту БМПТ были продемонстрированы головным предприятием НПК "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле в марте 2018 года, затем три машины приняли участие в Параде Победы 9 мая 2018 года в Москве.

Концепция БМПТ отрабатывалась в СССР с начала 1980-х годов и предполагала создание боевой машины с многоканальным комплексом вооружения, предназначенной для подавления противотанковых средств при действиях в боевых порядках танковых подразделений и частей. Длительные работы по теме продемонстрировали, судя по имеющейся информации, невозможность создания такой машины с заданными требованиями эффективности при современном уровне развития техники и с условием приемлемой стоимости.

Тем не менее, один из последних вариантов более 20 лет продвигался "Уралвагонзаводом" под вывеской то "машины для боевых действий в городе", то "машины для антитеррористических операций". Сменявшееся руководство Минобороны длительное время не проявляло особого энтузиазма в отношении закупок этой БМПТ, но в итоге длительная осада Тагилом после демонстрации опытного образца БМПТ в Сирии в 2017 году, принесла свои плоды.

В своем нынешнем виде БМПТ "Объект 199" представляет скорее танк с ослабленным основным вооружением (30-мм пушка с ПТУР вместо со 125-мм пушки с ПТУР - напомним, что из обе 30-мм пушки "Объекта 199" не предназначены для одновременной стрельбы, так что в огневом отношении пушка там фактически одна), за счет чего в нем размещаются два дополнительных члена экипажа с противопехотными гранатометами.