Наша еда стала для китайцев тем же, чем для нас — белорусская

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1 декабря 2020, 17:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: olegmakarenko.ru

Магазинчики с белорусскими продуктми, которые в новом тысячелетии расплодились в России, эксплуатируют представление о Белоруссии, как о восточной Швейцарии: стране картофельных полей и холёных коров. Китайцы про Белоруссию не знают, поэтому они выстроили аналогичные убеждения о России. Российская еда считается в Китае настоящей, экологически чистой и очень вкусной.

Критерии выращивания сельхозпродукции, стандарты ГОСТов и требования к производству пищевой продукции в России выше, чем в Китае, поэтому жители Поднебесной считают, что российские продукты очень экологичные и более натуральные…

Продукция, поступающая из России, пользуется невероятной популярностью у среднего класса, который просто зациклен на правильном питании. Особенно разбирается мёд…

Российское мороженое тоже причислено к натуральным продуктам, которые китайцы раскупают в одно мгновение. Считается, что наши сливки намного натуральней, вкуснее и способствуют здоровому образу жизни, несмотря на то, что они высококалорийны. Убеждение в натуральности относится также к молочной продукции, мучным кондитерским изделиям и даже к обычной муке…

Наша еда признаётся в Китае практически на официальном уровне. Достаточно сказать, что Си Цзиньпин обожает российское мороженое, и что именно ящик мороженого Владимир Путин подарил своему китайскому коллеге на день рождения. Лицо председателя, открывшего ящик с подарком, говорит само за себя.

Приятно видеть, что мы восстанавливаем славные традиции, не только заваливая планету продовольствием, но и возвращая себе звание кондитерской державы.

История семьи Абрикосовых

Степан Абрикосов, крепостной крестьянин, переехал в 1804 в Москву, открыв там лавку сладостей. На вырученные деньги Степан выкупил у барыни вольную и зарегистрировался купцом третьей гильдии.

Сын основателя династии, Иван, разорился, однако представитель следующего поколения, Алексей Абрикосов, снова открыл производство, которое с годами выросло в огромную кондитерскую фабрику. К началу XX века объёмы выпуска исчислялись тысячами тонн. Фабрика Абрикосова и сыновей имела свою сеть кондитерских, а также была официальным поставщиком императорского двора.

После революции фамилию Абрикосовых забыли

Фабрику Абрикосовых национализировали и переименовали в честь Петра Бабаева, коммунистического агитатора. Под именем «кондитерский концерн Бабаевский» фабрика работает и до сих пор. Не сохранил своё имя и роддом, который построили на деньги Агриппины Абрикосовой, матери 22 детей. Его иронично переименовали в честь Надежды Крупской.

Конечно, фабрика Абрикосовых была не единственной в России. Не менее известна была, например, и огромная фабрика Эйнема, которую большевики переименовали в «Красный Октябрь».

В советские годы наше сельское хозяйство и пищевая промышленность пришли в упадок: постоянная нехватка продуктов и государственная собственность не оставляли достаточного простора для творчества кондитеров с кулинарами. СССР вынужден был идти в кильватере у развитых капстран. Так, к примеру, нарком Анастас Микоян закупил в США оборудование для производства того самого «советского мороженого», по которому многие до сих пор ностальгируют.

Ситуация выправляется - спасибо санкциям

В последние несколько лет наши фермеры и агрохолдинги смогли резко расширить производство. Увлечённые российские бизнесмены тем временем давно уже создают собственные уникальные рецепты. Российские продукты отвоевали сначала огромную долю отечественного рынка, а теперь начинают всё настойчивее закрепляться и за рубежом.