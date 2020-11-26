В деле о сбитом малайзийском Боинге новых версий не будет

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26 ноября 2020, 15:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: matsam.livejournal.com

Пока мы ломаем копья, кто отравил, и вернется ли на Родину Алексей Навальный, обсуждаем, кого перед выходом на пенсию помиловал Дональд Трамп, помимо двух индюшек, в Нидердандах ушел на каникулы суд по делу о сбитом Боинге 777, злополучного рейса МН 17.

Последние новости, кажется, очень интересные...

1. Суд в Нидерландах отказался изучать альтернативные версии крушения MH17. Тем самым суд отклонил запросы защиты о расследовании альтернативных версий катастрофы.

2. Суд Гааги решил допросить российских военных по делу MH17. На этом настаивала сторона защиты обвиняемых. "Что касается запроса относительно 53-й бригады ВС РФ, в отличие от прокуратуры, суд считает, что его следует частично удовлетворить. Очевидно, что это является важным, чтобы установить, были ли члены бригады вовлечены в транспортировку или запуск ЗРК "Бук", которым был сбит рейс MH17", - сказал судья.

3. Суд решил дополнительно допросить экспертов «Алмаз-Антея» (тоже разумное решение).

4. Суд разрешил адвокатам родственников погибших иметь доступ к цифровой версии всех материалов дела.

5. Следующее заседание по делу MH17 состоится уже в 2021 году. Зал в судебном комплексе "Схипхол" в Нидерландах, где проходят слушания по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 над Донбассом, зарезервировали под пленарные заседания суда на10 дней в феврале 2021 года.

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит 17 июля 2014 года из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной «пророссийским боевикам». После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17

Чем закончится суд, сложно сказать. Но признать виновным того же Олега Пулатова будет очень сложно, не факт, что он вообще участвовал во всей этой операции. Да и вот так открыто пойти в суд, оплачивать трёх адвокатов, из которых два нидерландских, самостоятельно он конечно не мог. Это тщательно продуманное и взвешенное решение. Причем Олег Пулатов, абсолютно предсказуем, в отличии от того же товарища Гиркина, который может неожиданно начать нести пургу.

Чем закончатся персональные обвинения, никто предсказать не может

Доказать, кто давал приказ на перемещение Бука, на его транспортировку, приведение в боевое состояние и кто конкретно дал команду на запуск ракеты, попавшей в гражданский самолет практически нереально... Если только не всплывут новые факты, которые прокурор и следствие держат на последний момент...

А если резюмировать, то ...

- Россия не признает вину ни при каких обстоятельствах, доказательствах и решениях судов. Окончательная версия, после всех промежуточных, что самолет был сбит украинским Буком с подконтрольной ВСУ территории, будет непреклонной.

- Решения международных судов для России теперь необязательны.

- Санкции уже никого не пугают - привыкли, как к данности.