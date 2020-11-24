Латвия униженно просит Россию дать заработать

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24 ноября 2020, 13:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: pavel-shipilin.livejournal.com

Латвия как транзитер погибает. А ведь эта отрасль — возможно, последняя, которая хоть как-то трепыхалась. Но развитие российских портов на Балтике поставило на доходах балтийского тигра жирный крест.

«Самое большое падение наблюдается в перевозках угля, который Россия давно уже собиралась перенаправить в собственные северо-западные порты, — пишет Sputnik Латвия со ссылкой на осведомленное местное издание. — В октябре планировалось принимать в среднем 118 вагонов угля в день, вместо этого приходило только 39».

В связи с чем заместитель госсекретаря Минсообщения, сопредседатель латвийско-российской транспортной группы Улдис Рейманис направил письмо своему коллеге Юрию Петрову, помощнику министра транспорта России.

«На протяжении многих лет плодотворное сотрудничество Латвийской и Российской железных дорог показывало синергию транспортных отраслей наших государств, а порты и терминалы Латвии зарекомендовали себя как надежные и стабильные партнеры для грузоотправителей Российской Федерации», — говорится в письме.

По утверждению автора, в октябре из-за бюрократических проволочек не были согласованы 94% запрошенного объема угольных поставок — клиенты хотели доставить в латвийские порты более 4800 вагонов с углем, а согласовали только 279 вагонов. В ноябре не согласованы 100% запрошенного объема.

Очевидно, что Латвия оказалась в стоп-листе. Непубличном, разумеется. Но она этого пока еще не понимает.

«Юрий Борисович, как сопредседатель Транспортной рабочей группы прошу Вашего содействия в решении данного вопроса», — пишет Улдис Рейманис.

Оказывается, гордые латыши еще не забыли русский язык. Как и вежливые, просящие формулировки.

Между прочим, местные бизнесмены составили еще одно письмо в Москву с теми же просьбами, но Рига отправлять его не разрешила. «Если бы вы его видели, вы бы действительно могли сказать, что тон был не только просительным, он был просто вопиюще неприемлемым для суверенного государства», — рассказал министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс.

Опытные люди понимают, что мольбы бесполезны. «Это российская политика, она сформирована не вчера и не в прошлом году, а примерно лет пятнадцать назад. Было понятно, что постепенно грузопоток через Латвию будет сокращаться, сокращаться, пока, возможно, не иссякнет, — объясняет прописные истины бывший президент Латвии Валдис Затлерс. — Если мы будем унижаться, нас унизят еще больше. Не будет никакого позитивного эффекта для кого-то, кто слаб и просит, чтобы что-то дали».

Когда местные патриоты нам демонстрируют суммы ВВП на душу населения, мне всегда хочется уточнить, из чего он складывается. Ну то есть, что производят Литва, Латвия и Эстония, что продают и чем пополняют свои кубышки. Постатейно — промышленность, туризм, сельское хозяйство и так далее.

Вот относительно России ни у кого вопросов не возникает. В ВВП входят доходы от продажи углеводородов, продукции сельского хозяйства, вооружений, машиностроения и так далее. А что за секретные доходы у Латвии, если страна ничего существенного не производит и ничем особым не торгует? Ни разу вменяемого ответа не получил.

Пока я вижу, что независимость эстонцам, литовцам и латышам была нужна исключительно для того, чтобы свалить в Европу и уже никогда не возвращаться на свою суверенную родину.

Но кто-то все же остался и пытается вырулить из кризиса. Вон, челобитные шлют в Белокаменную. Только Москва, как известно, слезам не верит. Тем более слезам балтийских тигров.

Если дело так пойдет дальше, то латыши того и гляди начнут напоминать о нашем общем советском прошлом. Причем без акцента.