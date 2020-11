Роскосмос понёс «тяжёлую утрату» - репутационную

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

20 ноября 2020, 13:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: smoliarm.livejournal.com

Японский астронавт Соичи Ногучи имеет опыт полётов на Шаттле и на Союзе. Теперь - добавился полёт на Драконе. И - вполне ожидаемо - на пресс-конференции ему задали вопрос - "Какой корабль лучше?"

Соичи ответил без колебаний - "Dragon is the best!" ("Дракон самый лучший!") и добавил, что летать на Драконе - сплошное удовольствие, и два дня в Драконе - это замечательные воспоминания"

Для Рогозина - горе-то какое...

Да и рунетным знатокам космонавтики - большая неприятность. Уж как они ругали - и Дракона, и скафандры. Так подробно разбирали длинный список недостатков. И вдруг оказывается - всё зря.

Ну, а у нас поводов для огорчения нет, и мы переходим к другой космической теме:

«Китайский Заяц» - снова отправляется на Луну

Старт миссии Chang'e 5 запланирован на 23 ноября. И в этот раз Заяц везёт с собой большую лопату! Потому что на Луне он будет собирать образцы, а потом отправит их на Землю.

В целом — корабль Chang'e 5 весьма солидный, его стартовый вес около 8200 кг. Для сравнения - советские Луны весили от 5300 до 5800 кг.

Китай выбрал полётную схему, сильно отличающуюся от наших Лун, она больше похожа на схему Аполло - только в автоматическом варианте.

Корабль состоит из Орбитера с возвратной капсулой и Лэндера с взлётной ступенью. По прибытии "на место" - на окололунную орбиту - Лэндер и Орбитер разделяются. И в соответствии с названиями - Орбитер остаётся на орбите, а Лэндер садится на Луну.

Там производится отбор образцов двумя устройствами - ковшом для отбора с поверхности сыпучего материала (или мягкого реголита) и бура для отбора проб с глубины до двух метров. Отобранные образцы упаковываются в контейнеры и помещаются во взлётную ступень.

По завершении отбора проб, взлетная ступень взлетает ... Находит Орбитер, стыкуется с ним и перегружает контейнеры с образцами в возвратную капсулу. А потом - Орбитер с возвратной капсулой отправляются в обратный путь.

Планируемое место для посадки Chang'e 5 выбрано в стороне от прошлых мест отбора образцов, в самом дальнем уголке "базальтовых морей". Этот регион с почти идеально ровным рельефом, что упрощает посадку и повышает шансы на успех.

Но главное - по стратиграфии кратеров базальты этого района полагаются молодыми (1.0-1.5 млрд. лет) - гораздо моложе пород Аполло (3.1-3.9 млрд. лет). Что делает образцы этого района черезвычайно интересными - и для планетологов, и для геологов.

Кстати, возвратную часть технологии Китай уже отрепетировал: в 2014 году на облёт Луны была оправлена миссия Chang'e 5-Т1. Она состояла из сервис-модуля типа Chang'e 2 и возвратной капсулы, идентичной Chang'e 5. Отрабатывалась технология прицеливания при возвращении с «лунного перехода» и технология торможения/стабилизации при входе в атмосферу с повышенной скоростью.

Репетиция прошла успешно (на снимке - возвратная капсула вскоре после приземления - в заданном районе).

Кстати - хозяйке на заметку: эту фотографию полезно показывать конспирологам. Которые сетуют, что капсулы Аполло не обгорели "до черноты" со всех сторон. Вот эта - тоже обгорела только с одной стороны. А вернулась - с облёта Луны ...

Ну что ж — удачи Chang'e 5! Удачи «Лунному Зайцу» и его большой лопате!