Ошибки элитного метода в «ковидной теме»

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

18 ноября 2020, 18:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: alex-rozoff.livejournal.com

На "РБК-трендах" опубликована статья группы признанных экспертов "Туманное будущее: как изменится наша жизнь после COVID-19". Их мнение формируется по тем же стандартам и теми же методами, что у аналитиков, готовящих предложения для т.н. "элиты" (политической, финансовой, медийной, и т.п.) - что затем приводит к актам правового и финансового регулирования.

Почему в своих "аферах", глобальная элита каждый раз получает не то, на что рассчитывала

После теракта 11 сентября 2001 года в США мир привык к тотальной проверке и рамкам в аэропортах. Первая ошибка - ложная интерпретация поведения. Метод-Э (МЭ) интерпретирует адаптацию как привыкание. Между тем, это совершенно разные феномены психики. Люди адаптировались к унизительным проверкам, но это вовсе не значит, что у них сформировалась привычка проходить проверки. Люди просто подчиняются превосходящей силе - и лишь пока эта сила является превосходящей.

В случае с пандемией COVID-19 измерение температуры и санитайзеры в общедоступных местах также станут привычным делом. А стремление к стерильности из-за ощущения невидимого врага останется с нами навсегда. Первая ошибка. Интерпретировав адаптацию, как привычку, МЭ затем интерпретирует привычку как стремление. Вторая ошибка здесь же является ложная гипотеза единой реакции в массе людей. На самом деле у людей разброс реакций, и в данном случае реакции варьируют от полной апатии до активного противодействия навязанному ритуалу.

Стали больше думать о своем здоровье

Интересуемся природой вирусов, особенностями их распространения, работой иммунитета. Все узнали о понятии личного пространства, и тенденция к дистанцированию во многом продолжит свое развитие... Третья ошибка МЭ - забывчивость шага. Метод рассчитывает на подчинение людей превосходящей силе, и на промывание мозгов пропагандой. Оба воздействия никак не предполагают продуманного поведения жертвы. МЭ тут доходит до внутреннего противоречия: делая следующий шаг, рассчитывает на разум жертв, игнорируя полное противоречие здравому смыслу.

Работодатели и сотрудники смогли освоить «удаленку»

Далеко не все захотят возвращаться к традиционному формату работы. На этом фоне, возможно, в ближайшее время мы увидим настоящую революцию в менеджменте. Первая ошибка - ложная интерпретация поведения, а с ней вторая - ложная гипотеза единой реакции.

Сопутствующая тенденция — перемещение жителей из мегаполисов в ближайшие областные центры или даже кардинальные изменения места жительства для тех, кто полностью сможет перейти на «удаленку». Снова вторая ошибка - ложная гипотеза единой реакции.

Побег в пригород не станет долгосрочным трендом

Жилье также должно поменяться и стать более комфортным, чтобы выполнять разные функции: члены семьи не должны мешать друг другу работать, учиться и заниматься домашними делами. Для этого нужны большие площади и новые планировки помещений — что опять же легче осуществить вне центра города. Опять первая ошибка - ложная интерпретация поведения.

Новая реальность привела к технологическому скачку

В нашу жизнь плотно вошли онлайн-покупки и дистанционные услуги. Как известно, для формирования привычки нужно 40 дней. Многие находятся дома существенно дольше, поэтому «цифра» с нами надолго. Первая и четвертая ошибки - ложная интерпретация и непонимание технологий. МЭ создавался гуманитариями, которые ничего не понимают в материальных технологиях. Полностью игнорируется тот факт, что базис цивилизации это материальные технологии преобразования природы, а суета вокруг распределения материального результата - нечто вторичное.

Появился новый термин — бесконтактное будущее. Если раньше мы недооценивали значимость бесконтактных платежей, пропусков, то сейчас все это выходит на первый план, и навсегда. Яркий пример: цифровые валюты, бесконтактные биометрические системы, доставка еды роботами, оплата на заправках и других местах, онлайн-экскурсии и т.д. И снова четвертая ошибка - непонимание технологий.

Уроки пандемии

Текущая ситуация научила тому, что «‎черный лебедь» (по определению писателя и экономиста Нассима Талеба - аномаьные события со значительными последствиями) может коснуться каждого. Этот опыт покажет ценность стабильности и безопасности, важность государственной и социальной систем, инициирует освоение таких новых навыков, как оказание помощи. Третья ошибка МЭ - забывчивость шага. Забывается то, что вся ситуация катастрофы исходно создана самой же элитой. Государственная и социальная системы не помогли людям, а обрушили их благополучие ради достижения контроля над ними.

Еще один урок заключается в подготовке к цифровой трансформации. Бизнесы, которые смогли перестроиться, выжили. Снова четвертая ошибка - непонимание технологий.

Рост финансовой грамотности населения

Падение реальных доходов граждан привело к тому, что люди стали внимательнее относиться к своим сбережениям. Кризис научил меньше тратить, осознаннее потреблять, экономить, формировать подушку безопасности. Первая, вторая, третья ошибки - ложная интерпретация поведения, ложная гипотеза единой реакции, забывчивость шага.

Можно не продолжать. Ошибки установлены. Возможно, есть еще, но достаточно и этих. Элита пытается сконструировать супер-котнтроль - но вместо этого получает распад своей системы власти, поскольку разрушает и материальный базис своей власти и мотивацию лояльности массовой публики.