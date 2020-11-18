Турки едут в Азербайджан

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18 ноября 2020, 13:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: colonelcassad.livejournal.com

Стоит отметить следующее. Парламент Турции одобрил отправку турецких военных в Азербайджан на год. Однако, Путин заявил, что РФ убедила Турцию не отправлять своих военных в Карабах...

По сути, речь идет не о том, будут ли турки в Азербайджане или не будут. Они там будут...

Сейчас идут торги, в какой форме они там будут. Турки не попав в соглашение о перемирии, решают вопрос своего присутствия через соглашение с Азербайджаном, а также соглашение с Россией о координационном центре.

РФ вынуждена смирившись с присутствием турок в Азербайджане, не хочет уравнивать их по статусу с своими миротворцами, чтобы не допускать их на линию разграничения в Карабахе. Поэтому в официальных заявлениях делается акцент на том, что турок не будет в Карабахе.

Но в Азербаджане Турция, теперь как минимум на 1 год, официально получает постоянное военное присутствие. При этом вопрос пролонгации этого присутствия вряд ли будет представлять для Анкары большую проблему, учитывая текущее влияние турок на Алиева.

Убедила ли Москва Анкару, мы увидим довольно скоро, когда турки уже официально приедут в Азербайджан (неофициально они там были и ранее) и будут прощупывать, насколько далеко они могут зайти в вопросе "карабахского миротворчества". А то ведь под территорией Азербайджана можно понимать и территорию недавно отвоеванных районов примыкающих к Карабаху, да и Гадрут и Шуша, де-юре признаются частью Азербайджана.

В общем, будем посмотреть, в чем Москва убедила Анкару...

Впрочем, как вчера заявил В.Путин, несмотря на ряд разногласий, сотрудничество с Турцией будет продолжаться. Так что и этот кризис не поставил точку в ситуативном партнерстве Турции и РФ.