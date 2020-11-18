Рубль и турецкая лира — мировые аутсайдеры 2020 года

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18 ноября 2020, 12:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: www.ng.ru/blogs/razuvaev

О политике и экономике Турции и Эрдогана сказано уже очень много. И российский рубль и турецкая лира - аутсайдеры 2020 года. С начала года российский рубль обесценился примерно на 25%, бразильский реал почти на 28%, турецкая лира за год обесценилась более чем на 30% по отношению к доллару США. Инвесторы надеются, что реальная процентная ставка в Турции хотя бы не будет отрицательной.

Если турецкая лира будет падать и дальше, вполне может случиться кризис на основных emerging markets. На развивающихся рынках работают одни и те же участники: Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley и т.д. Падает турецкая лира и паника перекидывается на Бразилию и Россию. Невольно вспоминается кризис 1997/1998 годов в Юго-Восточный Азии. Тайский бат и другие валюты стремительно падали, что привело к дефолту по ГКО и масштабному кризису в России. Девальвация рубля, крах почти всех частных коммерческих банков и обнуление рынка акций приватизированных предприятий, индекс РТС упал почти до нуля. Кто помнит сейчас громкие имена, которые когда-то в России были символами успеха, «СБС-Агро», «Инкомбанк», «Уникомбанк», «Менатеп», «Нефтехимбанк» и т.д.?

Насколько реальна угроза повторения 1998 года, ведь распродажа затронет и рынок акций на Мосбирже и ОФЗ? Может ли реально Эрдоган подложить Путину свинью? На самом деле, оснований для паники нет. Россия, как уже много раз бывало, отделается легким испугом.

Каковы долговые коэффициенты России? Если по итогам 2019 года уровень госдолга составлял 12,3% ВВП (13,6 трлн руб.), то уже в 2020 году он, по оценке Минфина, возрастет до 19% ВВП (20,3 трлн руб.). В 2021 году российский госдолг достигнет 20,3% ВВП (23,5 трлн руб.), в 2022 году увеличится до 20,8% ВВП (25,8 трлн руб.), а в 2023 году достигнет 21,3% ВВП (28,3 трлн руб.). Объем внешнего госдолга будет держаться на уровне 5,1–5,3 трлн руб. на протяжении ближайших трех лет. В общем объеме госдолга будут преобладать внутренние заимствования.

Стоит добавить, что объем сырьевого и несырьевого экспорта примерно сравнялись. Значительно вырос экспорт сельхозпродукции и золота. Глядя на цифры, можно сказать, что Россия является надежным заемщиком. Не удивительно, что ее бонды пользуются спросом. Суверенные рейтинги от Moody’s или S&P занижены по политическим причинам. Так сказать дисконт за политический конфликт с США. На рынке акций России почти нет “модных” бумаг, исключение лишь Яндекс. Однако, многие фишки имеют очень привлекательную дивидендную доходность. Это поддержит капитализацию. Ну и главное, что нас ждет в 2021 году?

По мнению Citigroup, американский доллар, вероятно, упадет на 20% в 2021 году, если вакцины от коронавируса станут широко доступны и помогут восстановить международную торговлю и экономический рост. Если прогноз сбудется, это будет рекордное падение с 1985 года, когда индекс DXY, отслеживающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, за год упал на 18,5%. По мере нормализации ситуации в мировой экономике инвесторы будут переходить с американских активов на другие рынки. Напомним, что недавняя новость об эффективности вакцины от COVID-19 и результаты выборов в США подстегнули экспертов JPMorgan обновить прогноз по S&P 500. К концу 2021 года индекс достигнет отметки 4500 пунктов, считают в финансовой компании.

Оба прогноза представляют фактически один сценарий, который в том числе предполагает дальнейший рост цен на нефть. Добавим, что рынок полагает, что Дональд Трамп тихо и без скандалов покинет Белый дом, а новые санкции Джо Байдена против России не затронут ОФЗ. Рынки почти всегда правы, хотя, как мы помним, в 2016 году они поставили на Клинтон, а не на Трампа.

Если рыночные ожидания сбудутся, то доллар действительно имеет все шансы упасть против большинства валют в следующем году, в том числе и против российского рубля. По оценкам ИАЦ «Альпари», для доллара в 2021 году коридор 65-67 руб. может стать реальностью.

Бояться кризиса в Турции России не стоит.

Александр Юрьевич Разуваев - кандидат экономических наук, финансовый аналитик