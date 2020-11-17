«Корона российского футбола»

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17 ноября 2020, 15:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: archi-lood.livejournal.com

Я понимаю, что всех уже достал вирус, что побыстрее бы все закончилось и остальные сопли. Но от этих соплей к счастью или к сожалению ничего не изменится. Вот и в РФС так решили, что все равно ничего изменить нельзя, поэтому давайте ка мы будем устраивать массовые мероприятия в разгар второй волны. Давайте ка пускать всех желающих и нежелающих на матчи по футболу.

Так о чем это, собственно... Возьмем матч "Банковской Премьер Лиги" по футболу. Не самый центральный, но и не самый скучный. Играет 08.11.2020 ФК "ЦСКА" и ФК "Ростов". ЦСКА выиграл, футболисты радуются, болельщики ликуют... Кстати на счет болельщиков. Посмотрим кадр с голом ЦСКА (кстати на не совсем бесплатном телеканале):

Привет, Корона!

Простите, если меня не подводит зрение, то на трибунах живые люди, которые вот-вот начнут праздновать и обниматься. Так, еще раз протер глаза... Нет, не показалось, они и правда живые. Простая математика: ЦСКА забил два гола. Болельщики, как ребята эмоциональные и заряженные, выплескивают вокруг свою энергию и желают поделиться ею с ближними. Вот один такой фанат пообнимается как минимум с тремя людьми вокруг. И так два раза - два гола. И теперь умножим получившееся число на количество человек на трибунах. Отлично. Зафиксировали...

Но откуда же такая практика запускать на трибуны во время пандемии...

Напомним, вдруг кто-нибудь из читателей уже забыл, что с конца марта по середину июня в нашей необъятной взымались штрафы за нахождение на улице без "уважительной" причины. И это даже не на матче, не в кафе, не в ресторане, а просто на улице. Так вот, откуда появилась такая идея запускать зрителей на стадион? Может быть в зарубежных чемпионатах делают что-то подобное? Давайте посмотрим. Чемпионат Испании, этот же день. Один из центральных матчей чемпионата. Очень захватывающее и зрелищное событие по вывеске матча.

Валенсия - Реал Мадрид. 08.11.2020. И что же там по зрителям? А вот что:

Там на трибунах картонные болельщики. Ни одного человека за исключением работников стадиона и команд. Хм... Может быть какой-то другой чемпионат надо взять?

Манчестер Сити – Ливерпуль... Как вы думаете, сколько болельщиков там переживало на стадионе за команды? Ответ: 0

И просто без комментариев сравнение проведения матчей Лиги чемпионов в великой и могучей стране, и как говорили советские лекторы-марксисты, в "отсталой и загнивающей части мира".

Локомотив Москва - Атлетико Мадрид (Кадр взят с канала youtube "МАТЧ ТВ")

Реал Мадрид – Интер Милан

Сразу уточню, что я ничего против футбола и болельщиков не имею. У меня у самого есть огромное число знакомых фанатеющих от разных команд. А итог я хочу сделать следующий: Дело не в короновирусе, не в том, что я переживаю за тех, кто может сходить на матчи и заболеть. Ни в коем случаем. Найдется еще штук сто забот позначительнее. Как вы думаете, почему в Испании и в Англии так? Вижу три причины:

Во-первых, абсолютно все клубы спонсируются частными деньгами.

Во-вторых, государство все-таки пытается оградить граждан от них самих, и клубы не могут влиять на чиновников.

И в-третьих, тв-трансляции в Англии и Испании позволяют пока людей на матчи не пускать

А у нас? У нас... У нас такие клубы как Локомотив, ЦСКА или Зенит тоже могли бы легко потерпеть "пустые трибуны за бюджетные деньги". Но в том-то и дело, что деньги бюджетные и клубы тоже бюджетные. А у нас в стране "бюджетные деньги" = "деньги под чьим-то крылом". И крыло это часто и принимает законы и вводит ограничения. А интересы у "крыла" могут быть как общественные, так и личные...

Как-то так... А, может, и не так...

И на самом деле наш футбол развивается и прогрессирует...