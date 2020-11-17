ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Жаркое из блогов 13+

«Корона российского футбола»

Пару слов о футболе, болельщиках и коронавирусе

, 15:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: archi-lood.livejournal.com

«Корона российского футбола»

Я понимаю, что всех уже достал вирус, что побыстрее бы все закончилось и остальные сопли. Но от этих соплей к счастью или к сожалению ничего не изменится. Вот и в РФС так решили, что все равно ничего изменить нельзя, поэтому давайте ка мы будем устраивать массовые мероприятия в разгар второй волны. Давайте ка пускать всех желающих и нежелающих на матчи по футболу.

Так о чем это, собственно... Возьмем матч "Банковской Премьер Лиги" по футболу. Не самый центральный, но и не самый скучный. Играет 08.11.2020 ФК "ЦСКА" и ФК "Ростов". ЦСКА выиграл, футболисты радуются, болельщики ликуют... Кстати на счет болельщиков. Посмотрим кадр с голом ЦСКА (кстати на не совсем бесплатном телеканале):

Привет, Корона!

Простите, если меня не подводит зрение, то на трибунах живые люди, которые вот-вот начнут праздновать и обниматься. Так, еще раз протер глаза... Нет, не показалось, они и правда живые. Простая математика: ЦСКА забил два гола. Болельщики, как ребята эмоциональные и заряженные, выплескивают вокруг свою энергию и желают поделиться ею с ближними. Вот один такой фанат пообнимается как минимум с тремя людьми вокруг. И так два раза - два гола. И теперь умножим получившееся число на количество человек на трибунах. Отлично. Зафиксировали...

Но откуда же такая практика запускать на трибуны во время пандемии...

Напомним, вдруг кто-нибудь из читателей уже забыл, что с конца марта по середину июня в нашей необъятной взымались штрафы за нахождение на улице без "уважительной" причины. И это даже не на матче, не в кафе, не в ресторане, а просто на улице. Так вот, откуда появилась такая идея запускать зрителей на стадион? Может быть в зарубежных чемпионатах делают что-то подобное? Давайте посмотрим. Чемпионат Испании, этот же день. Один из центральных матчей чемпионата. Очень захватывающее и зрелищное событие по вывеске матча.

Валенсия - Реал Мадрид. 08.11.2020. И что же там по зрителям? А вот что:

Там на трибунах картонные болельщики. Ни одного человека за исключением работников стадиона и команд. Хм... Может быть какой-то другой чемпионат надо взять?

Манчестер Сити – Ливерпуль... Как вы думаете, сколько болельщиков там переживало на стадионе за команды? Ответ: 0

И просто без комментариев сравнение проведения матчей Лиги чемпионов в великой и могучей стране, и как говорили советские лекторы-марксисты, в "отсталой и загнивающей части мира".

Локомотив Москва - Атлетико Мадрид (Кадр взят с канала youtube "МАТЧ ТВ")

Реал Мадрид – Интер Милан

Сразу уточню, что я ничего против футбола и болельщиков не имею. У меня у самого есть огромное число знакомых фанатеющих от разных команд. А итог я хочу сделать следующий: Дело не в короновирусе, не в том, что я переживаю за тех, кто может сходить на матчи и заболеть. Ни в коем случаем. Найдется еще штук сто забот позначительнее. Как вы думаете, почему в Испании и в Англии так? Вижу три причины:

Во-первых, абсолютно все клубы спонсируются частными деньгами.

Во-вторых, государство все-таки пытается оградить граждан от них самих, и клубы не могут влиять на чиновников.

И в-третьих, тв-трансляции в Англии и Испании позволяют пока людей на матчи не пускать

А у нас? У нас... У нас такие клубы как Локомотив, ЦСКА или Зенит тоже могли бы легко потерпеть "пустые трибуны за бюджетные деньги". Но в том-то и дело, что деньги бюджетные и клубы тоже бюджетные. А у нас в стране "бюджетные деньги" = "деньги под чьим-то крылом". И крыло это часто и принимает законы и вводит ограничения. А интересы у "крыла" могут быть как общественные, так и личные...

Как-то так... А, может, и не так...

И на самом деле наш футбол развивается и прогрессирует...

Дас

В мире

Gazeta Wyborcza: Россия может взять под контроль Суэцкий канал, имеющий ключевое значение для мировой экономики

Россия возьмет под контроль Суэцкий канал, имеющий ключевое значение для мировой экономики

Российская Федерация может взять под свой контроль Суэцкий канал, который имеет ключевое значение для мировой экономики. Об этом говорится в материале, появившемся некоторое время назад на страницах СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью