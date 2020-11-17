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Безработные нарушают закон чаще в разгар пандемии

Снежный ком, который привел к росту преступности

, 12:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: www.ng.ru/blogs/filatov

Безработные нарушают закон чаще в разгар пандемии

Когда история с коронавирусом в России только начиналась и лишь намечался силуэт кризиса, люди, занимающиеся бизнесом почувствовали, что атмосфера становится более напряженной и вопросы безопасности выходят на первый план. Будет ли рост преступности? Поможет ли охрана? Следует ли усиливать системы безопасности?

Рост преступности неизбежен - это естественное последствие кризиса. И о безопасности думать самое время.

Генпрокуратура обнародовала доклад «Состояние преступности в России». Из доклада следует, что только с начала этого года официально безработные совершили на 9% больше преступлений, чем за аналогичный период прошлого года. Это был ожидаемый результат локдауна и тех мер поддержки, которые государство оказывало (или не очень оказывало) населению и бизнесу. Тех мер, которые оказываются (или не очень?) сейчас.

Сообщается также, что более 400 тысяч задержанных за различного рода преступления, то есть более 64% всех задержанных, не имеют постоянного источника дохода. То есть, это тоже преступления совершенные безработными. От нищеты, безысходности и отсутствия надежды выжить как-то иначе.

Ещё цифры для размышления. Число регионов, в которых уровень безработицы составил 10% и больше, увеличилось за год с шести до тринадцати. Тоже рост… Это уже данные исследования, проведенного РИА «Новости».

А Росстат сообщает: уровень безработицы в России по итогам июня-августа 2020 года составил 6,3%. Это почти на 2% выше, чем в 2019. И это только официальные цифры, которые не отражают всю картину.

Как у любого другого, у коронавирусного кризиса экономический и социальный эффекты будут отложенными. И то, что показывают Генпрокуратура, Росстат и разные исследования – это, увы, только начало. Это снежок, брошенный кем-то с огромной горы, который превращается в огромный, угрожающий снежный ком.

Но пик последствий наступит через год-полтора, когда волна дойдет до банкротств и, как следствие, массовых увольнений. Вместе с экономическим коллапсом начнется рост преступности. Уже сейчас безработных преступников стало на 9% больше, чем год назад. Какой будет цифра в следующем году – лучше не представлять. Но о безопасности думать пора, пожалуй, каждому.

Дас

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