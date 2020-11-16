Венесуэльский след американских выборов

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16 ноября 2020, 12:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: colonelcassad.livejournal.com

В прямом эфире CNN бдительные граждане заметили, как у Трампа просто списали 19,958 голосов и приписали ровно столько же Байдену. Сейчас картинка расходится в виде популярного мема на тему "честной системы подсчета Dominion". Видимо примерно так и сокращали отрыв от Трампа в Пенсильвании.

И еще интересное на тему "Доминиона". Как выяснилось, Питер Неффенгер, член совета директор Smartmatic, напрямую связанной с поставками машин для голосования для выборов в США, входит в состав "переходной администрации" Байдена. А председатель совета директоров этой кампании являлся одним из руководителей фонда "Открытое общество" Джорджа Сороса, который в свою очередь обещал, что в 2020-м году Трамп исчезнет. Естественно, в команде Трампа не могли не ухватиться за это чудесное соседство и сразу начали обвинять отставного адмирала в соучастии в фальсификации выборов и попытках незаконного захвата власти. По сути же, безотносительно роли Неффенгера, человек связанный с организацией выборов состоит в команде одного из кандидатов.

Чтобы было понятно, какие ответственные кадры поставляют машины для голосования в США. На этих выборах, машины поставленные компанией связанной с другом Джорджа Сороса работали в 28 штатах США, в том числе и в большинстве тех штатов, где ночью после выборов голоса за Трампа расти внезапно перестали, а голоса за Байдена устремились к зияющим высотам.

И еще интересная деталь. Машины для голосования от Smartmatic использовались на выборах в Венесуэле, которые США обвиняли в фальсификациях.

И после успешного старта на выборах в Венесуэле, кампания, зарегистрированная на Барбадосе, решила заняться выборами в США. Примечательно, что еще в 2004 году оппозиция Венесуэлы утверждала, что недобрала голосов, потому что чавистам подкручивали голоса через машины Smartmatic, причем было доказано на практике, что их взлом возможен. Вот это совсем иронично - Трамп обвиняет демократов в том, что с помощью избирательных машин компании Smartmatiс основанной в Венесуэле, у него украли голоса. Ровно в том же, в чем проамериканская оппозиция обвиняла машины этой же компании на выборах в Венесуэле в середине нулевых. И эта же кампания, с подобным бэкграундом, была при администрации Обамы допущена к поставкам машин для голосования на выборах в США.

Вполне естественно, что когда это всплыло, Джулиани и Ко тут же начали заявлять, что система Dominion вообще не должна быть задействована для подсчета голосов где-либо на территории США. Вот так и крошится миф о безопасности американской системы электронного подсчета голосов, которую теперь будут увязывать с Венесуэлой. Джулиани вообще заявил, что Smartmatic основали по решению Уго Чавеса для фальсификации выборов. Не удивлюсь, если теперь во вмешательстве в выборы США обвинят Венесуэлу и покойного Большого Уго.

Адвокат Трампа Сидни Пауэлл заявила, что у них есть свидетель, готовый подтвердить факты фальсификации выборов в США. По ее заявлениям, администрация Трампа намерена добиться отмены итогов выборов сразу в нескольких штатах. По ее словам, основной линией будет демонстрация системной фальсификации выборов в США с помощью системы Dominion. Также она утверждает, что у администрации Трампа есть алгоритм, с помощью которого переписывали голоса с Трампа на Байдена.

В качестве вишенки на торте американской свободы и демократии

В декабре 2019-го года 3 сенатора-демократа (!) - Элизабет Уоррен (3-я по популярности на праймериз у демократов), Эми Клобушар (4-я по популярности на праймериз у демократов), Рон Уайден и еще один конгрессмен, направили письмо в адрес компании Dominon, в котором говорилось о "машинах переключающих голоса" и называли это проблемой, которая угрожает "честности наших выборов". Подчеркну, это не трамписты, а люди, которые боролись (ну или делали вид) с Байденом за выдвижение на пост президента США.

Главная задача агента Дональда, продвинуть эти мысли и идеи в основной электорат республиканской партии

чтобы мысль о том, что выборы в США могут вот так топорно и тупо украсть (об этом говорили и раньше, но говорили политические маргиналы, которым никто не верил, а тут фактический лидер Республиканцев и президент США делает конспирологию мейнстримом), как в какой-нибудь Африке, укоренилась в мозгах американцев. И вот это наследие многократно переживет самого Трампа, как бы не закончилась его политическая карьера. Фактически, эта история может уничтожить один из системообразующих американских мифов. Миф о том, что в США проходят честные выборы, на которых невозможны фальсификации.

На карте США: "Подозрительные штаты" с "подозрительными машинами"