МИД РФ получил из Германии «анализы-пустышки» Навального

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13 ноября 2020, 14:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: boeing-is-back.livejournal.com

Информация, которая явно не придётся по душе фан-клубу Алексея Навального: можете не ждать своего кумира в ближайшее время. И пускай официального заявления от него ещё не поступало, мировые политологи уверены, что ни до Нового года, ни, вероятно, после Алексей на Родину не вернётся. Причём дело далеко не в многомиллионных долгах и судебных разбирательствах.

Прямо сейчас Навальный проходит терапию в Ибахе – коммуне на юго-востоке Германии. Местечко красивое, рядом – границы с Францией и, внимание, Швейцарией. Короче говоря, курорт для немцев с «жирными» кошельками и, как оказалось, для бедных российских оппозиционеров.

То, что здесь отдыхает наш Алексей, догадаться несложно. Во-первых, дом «жертвы» охраняется огромным количеством охраны. Во-вторых, чтобы исключить возможные нелюбимые разговоры о заработке, Навальный сразу поделился локацией со своими подписчиками.

Судя по публикациям, чувствует блогер себя просто прекрасно: шутит в соцсетях, грозится как можно скорее приехать и разнести всю эту «кремлёвскую шайку». Не сейчас, разумеется, а когда-нибудь потом. Но когда именно наступит это «потом», кажется, не знают даже подопечные Навального.

При всём этом не стоит забывать, что за чудесным времяпрепровождением Навального в Германии, стоит история куда неприятнее – те самые результаты обследования. На днях ОЗХО, наконец, отправил отчёт нашему МИДу, но, судя по недоумевающим комментариям представителей российского ведомства, никаких разъяснений они так и не получили. То есть, на протяжении двух месяцев РФ буквально вымаливала Германию выйти на связь и начать вести диалог, а те отправили бумажонку с какими-то химическими формулами? Ни пояснений, ни извинений, как говорится.

Терпение РФ оказалось удивительно крепким, но сам Алексей это почему-то не понимает. Оппозиционер продолжает публиковать в соцсетях оскорбляющие президента посты, смотрит Youtube, комментирует там выпуски блогеров, которые откровенно высмеивают инцидент с якобы «Новичком». И всё это происходит не как у нас дома за семью замками из-за постоянных ограничений, а где-то там, на курортах Германии.