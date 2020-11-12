У действующего президента есть шансы отнять голоса у

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12 ноября 2020, 15:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: chervonec-001.livejournal.com

Дональд Трамп предварительно набрал 219 голосов, Джо Байден - 212. В пересчётах и под судебными действиями 8 штатов. На кону с учётом споров 107 голосов выборщиков.

Трамп выиграл в 24 штатах: Алабама - 9 голосов выборщиков, Аляска - 3, Арканзас - 6, Флорида - 29, Айдахо - 4, Индиана - 11, Айова - 6, Канзас - 6, Кентукки - 8, Луизиана - 8, Миссисипи - 6, Миссури - 10, Монтана - 3, Северная Дакота - 3, Огайо - 18, Оклахома - 7, Южная Дакота - 3, Южная Каролина - 9, Теннесси - 11, Техас - 38, Юта - 6, Западная Вирджиния - 5, Вайоминг - 3.

Джо Байден выиграл в 17 штатах и федеральном округе: Калифорния - 55, Колорадо - 9, Коннектикут - 7, Делавэр - 3, Гавайи - 4, Иллинойс - 20, Массачусетс - 11, Миннесота - 10, Нью-Хемпшир - 4, Нью-Джерси - 14, Нью-Мексико - 5, Нью-Йорк - 29, Орегон - 7, Род Айленд - 4, Вашингтон - 12, Вермонт - 3, Мэриленд - 10, округ Колумбия - 3.

Голоса выборщиков в штате Мэн разделились по 1 каждому. Небраска: Трампу - 4, Байдену — 1.

В пересчётах и под судебными действиями 8 штатов: Пенсильвания - 20, Мичиган - 16, Джорджия - 16, Вирджиния - 13, Северная Каролина - 15, Аризона - 11, Висконсин - 10, Невада - 6. Итого: на кону ещё 107 голосов выборщиков.

Теперь немного погадаем на кофе

Аризона - 11 и Невада — 6, почти наверняка (90%), останутся у Байдена, а Северная Каролина - 15 (99%) будет за Трампом. Итого выходит промежуточно 234:229 в пользу Дональда Фредовича.

У Трампа есть вероятные, и совсем немалые, шансы с помощью Верховного суда вернуть голоса в Пенсильвании — 20 и в Джорджии — 16. Там не допускали наблюдателей-республиканцев на участке и вбрасывали голоса "по почте" до последнего. Этих 36 голосов выборщиков будет достаточно, чтобы набрать 270 голосов и формально стать победителем этих выборов. Так же «за» будут и Мичиган с Висконсином.

Однако, кто-бы не набрал 270-271 голосов выборщиков - это не гарантирует кандидату общую победу. Как-никак в 2016 году аж 7 выборщиков проголосовало не за тех, за кого им было предписано электоратом их штата.