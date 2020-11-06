Турецкий волк в овечьей шкуре метит территорию

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6 ноября 2020, 13:14 [ «Аргументы Недели» ]

Турецкие националисты, вооруженные холодным оружием, разгуливают по улицам Лиона и его окрестностям, выкрикивая угрозы в адрес армян, требующих признания независимости Нагорного Карабаха, и «безбожников» учителей.

Анкаре так называемые «карманные» националисты весьма кстати: позиционируя себя как центр мусульманского мира, Турция всем защитникам армян дает понять, что бывает с теми, кто становится на сторону ее противника.

Вкупе с турецкими флагами разъяренные молодчики не забывают и про распальцовку, исправно складывая пальцы в подобие пёсьей морды — знак ультраправых «Bozkurtlar» (тур. «Серые волки»), а заодно и «метят территорию».

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1 ноября в Лионе был осквернен памятник жертвам геноцида армянского народа: неизвестные нанесли на него надпись «Loup Gris» (франц. «Серые волки»).

И вот уже 2 ноября министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что деятельность «Серых волков» будет запрещена на территории страны.

Попытки министра внутренних дел Франции запретить «Волков», стремящихся к мировому господству турецкой нации, кажутся такими же смехотворными, как и попытки Трампа признать «Антифа» террористической организацией — ни то, ни другое не является ни партией, ни организацией по своей сути.

Французский политик Марин Ле Пен не преминула напомнить, что это «не решает проблемы», ведь нельзя запретить деятельность той структуры, которой официально во Франции не существует. Зато на Ближнем Востоке Bozkurtlar прекрасно себя чувствует в формате незаконного вооруженного формирования, продолжая следовать своим радикальным убеждениям и навязывая точку зрения Анкары Ливии и Сирии.