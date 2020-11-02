Байден-младший - успешный социалист

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2 ноября 2020, 15:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: olegmakarenko.ru

Не нужно недооценивать российские спецслужбы, наотрез отрицая их участие в сливе компромата на Хантера Байдена, сына кандидата в президенты США. Техническая возможность организовать утечку была: например, наши разведчики могли украсть у мистера Байдена ноутбук, сдать его в ремонт, а потом сделать намёк директору компьютерного магазина.

Кстати, самая плохая для США новость заключается вовсе не в развратности и продажности сына известного политика. Репутация американских политиков не пострадала от очередного срыва покровов, так как политики в США постоянно попадаются на каком-нибудь непотребстве. Плохая новость в том, что владелец компьютерного магазина вытер ноги о свой профессионализм, спеша доставить любимой партии компромат на её конкурента.

Иногда профессиональная этика должна отступать на второй план

Грешки Хантера Байдена — явно не тот случай, когда следует делать сложный моральный выбор. Владелец компьютерного магазина счёл возможным поступить непорядочно ради поддержки своего кандидата, и это очень плохой симптом. Похоже, политизация США дошла до градуса, который обычно наблюдается только в разваливающихся государствах, стоящих на пороге гражданской войны.

В любом случае, не пойман — не шпион

Пока что основной остаётся версия, согласно которой сам Хантер Байден, находясь в состоянии наркотического опьянения, принёс нашпигованный компроматом ноутбук в случайный компьютерный сервис. В пользу этой версии говорит и тот факт, что для электората Джо Байдена поведение его сына не является чем-то предосудительным.

В США работают сейчас две основные ветки прокачки персонажа: традиционная и социалистическая

Традиционная ветка, которую выбирают белые угнетатели, сводится к напряжённой учёбе и хорошей работе. Белый студент, у которого живот сводит от голода, безо всякой классовой ненависти провожает глазами дорогой «кадиллак» с обеспеченным адвокатом за рулём. Белый парень знает, что будет хорошо учиться, потом будет делать карьеру. Что он найдёт себе хорошую девушку и организует с ней крепкую семью. Что к к сорока годам у него тоже будут атрибуты американской мечты.

Электорат социалистов выбирает другую ветку: плыть по течению, принципиально игнорируя подлые занятия, при помощи которой белые угнетатели захватывают себе лучшие места. Потомственный безработный из гетто заканчивает школу необразованным любителем наркотиков, склонным к беспорядочному сексу и мелкому воровству. Он тоже мечтает подняться наверх, однако не при помощи усердного труда, а при помощи выигрыша в лотерею. Сорвать джекпот, подмять под себя всю наркоторговлю в районе… в общем, попасть в дамки, минуя все промежуточные стадии.

Байден-младший вытянул выигрышный лотерейный билет, когда родился в семье Джо Байдена

Однако при этом он остался таким же своим парнем, как чернокожий братишка из соседнего подъезда, с которым можно и сыграть в баскетбол, и облутать оставшийся без охраны магазин. Хантер Байден курит крэк, занимается любовью со всеми подряд, зарабатывает кучу денег, обтяпывая в перерывах какие-то мутные делишки. Это не какая-нибудь зажравшаяся белая сволочь, которая 30 лет выстраивала бизнес по продаже велосипедов, и которая теперь свысока смотрит на необеспеченных пацанов, курящих травку у витрины его магазин, как будто она чем-то лучше их.

Суть противостояния трампистов и демократов следует искать в базовых ценностях избирателей. Для одних смысл жизни в том, чтобы тяжело работать, строя свою американскую мечту. Для других смысл жизни заключается в её беззаботном и демонстративном прожигании: в том, чтобы спускать деньги на возможно более престижные и дорогие удовольствия. Несложно заметить, что Хантер Байден имеет ценностный набор электората социалистов и, следовательно, вызывает у простых уличных парней скорее зависть, нежели ненависть.

Всё вышесказанное не означает, что слив был Джо Байдену «только на пользу». Америка — большая страна, так что мы сильно покривим душой, назвав всех противников Дональда Трампа шариковыми и лентяями. Вместе с тем глупо было ожидать от грязного ноутбука каких-то чудес, типа снятия Джо Байдена с дистанции.

Современная Америка слишком политизирована: ради победы своей команды средний избиратель готов сейчас простить ей любые нарушения норм морали и закона.