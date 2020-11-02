Еще одни «невинные жертвы» Сталина, воевавшие против СССР

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2 ноября 2020, 13:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: chervonec-001.livejournal.com

24 октября парижане, по призыву французского отделения "Международного Мемориала", собрались у стены кладбища Пер-Лашез, чтобы почтить память жертв политических репрессий в СССР.

Участники акции зачитали имена французов и жителей Франции, погибших в советских лагерях. Подавляющей их частью оказались военнослужащие Вермахта родом из Франции из числа взятых в плен на территории Советского Союза. Французов в советском плену было 22 115 человек. Из них 20 762 человека к началу 1949 года были уже репатриированы, 1329 пленных умерли по разным причинам.

Организаторы пытались выдавить у участников акции слезу и сочувствие. По версии заместителя председателя французского "Мемориала" Любы Юргенсон попавшие в советские лагеря - "несчастные и случайные жертвы", которые по призыву оказались в немецкой армии. Только вот исторические факты говорят, что это неправда.

Против СССР на пресловутом "Восточном фронте" воевало несколько десятков тысяч французов. Первыми были участники "Легиона Французских добровольцев против большевизма" (Legon des Volontaires Francais) из которого немцы создали 638-й усиленный пехотный полк. Полк был единственной иностранной частью в составе вермахта, которая наступала на Москву в 1941 году.

В это формирование набирали добровольцев на конкурсной основе. Помимо них в легион попали, опять-таки добровольно, несколько десятков русских белоэмигрантов, а также бывшие французские военнопленные, которые предпочли войну на Восточном фронте лагерям и принудительному труду. С июля 1941 года по июнь 1944 года с просьбой о вступлении в Легион Французских добровольцев обратилось 13 тысяч человек, но принято было в Легион не более половины желающих. Остальных отсеяли немецкие доктора.

Добровольцы-французы носили форму вермахта с сине-бело-красной нашивкой на правом рукаве. Знамя полка также было трехцветным, приказы отдавались на французском языке. 5 ноября 1941 года маршал Петэн направил послание французским добровольцам: «Перед тем, как вы пойдете в бой, мне радостно сознавать, что вы не забываете - вам принадлежит часть нашей военной чести».

В ноябре-декабре 1941 года легионеры понесли под Москвой огромные потери и фактически были разбиты советскими войсками. Разгромленный французский 638-й полк немцы в феврале отвели с линии фронта и, признав полностью потерявшим боеспособность, отправили на переформирование. Весной 1942 года легион был реорганизован и после дополнительных тренировок был отправлен в Белоруссию, где использовался при разных охранных дивизиях вермахта и отличился в карательных операциях против белорусских партизан.

10 августа 1944 года на базе «Трехцветного легиона» была создана 33-я добровольческая ваффен-гренадерская дивизия СС «Шарлемань», куда при формировании вошла так же французская бригада СС «Жанна Д’Арк».

В феврале 1945 французскую дивизию направили в Польшу затыкать дыру на немецком Восточном фронте, образовавшуюся в результате стремительного наступления Красной Армии в ходе Висло-Одерской операции. Однако во время разгрузки дивизии в Померании она была атакована частями 1-го Белорусского фронта. В боях французы потеряли более половины личного состава, и дивизия была выведена для перегруппировки на Запад.

В ночь с 23 на 24 апреля 1945 г. командир французских эсэсовцев бригаденфюрер Густав Крукенберг получил в Нойштрелице (в сотне километров к северу от Берлина) срочную телеграмму из Рейхсканцелярии с приказом немедленно явиться на защиту столицы Рейха. Он оперативно формирует из остатков дивизии штурмовой батальон из трёх сотен человек и во главе этого подразделения на девяти грузовиках за несколько часов до того, как советские войска полностью замкнули вокруг города кольцо блокады, прорывается в осаждённый Берлин.

В Берлине французы дрались до последнего, обороняя Рейхсканцелярию и прикрывая собой фюрербункер, последнее пристанище Гитлера, где тот в конце концов и покончил с собой. 28 апреля в городских боях в немецкой столице советские войска потеряли 108 танков, из них 62 оказались на счету французских эсэсовцев, за что четверо из них на следующей день были удостоены рыцарского железного креста. Французы оказались последними, кто был награждён Железным Крестом в Третьем Рейхе...

Только утром 2 мая, вслед за объявлением о капитуляции немецкой столицы, последние три десятка бойцов «Шарлеманя» из трёхсот прибывших в Берлин покинули бункер Рейхсканцелярии, где кроме них уже не оставалось никого живого.

И после этого на Западе нам будут рассказывать, что французы воевавшие против советских войск были белые, пушистые и невинно пострадавшие?



Выводы

Чем больше лет проходит после войны, тем больше складывается странное впечатление, что фашистами были только Гитлер, Гиммлер и Геббельс, а остальные, кто воевал против СССР, солдаты из почти всех стран Европы, или были антифашистами, или просто "рядом с немцами стояли".

Наша задача помнить настоящую историю, напоминать её факты. Чтобы не было таких выступлений, как у знаменитого Коли из Уренгоя в немецком Бундестаге в ноябре 2017 года.

Тогда российский студент переживал за "невинно-погибших немецких солдат, которые не желали воевать" и погибли "в так называемом (это Колина цитата. - Прим.) котле под Сталинградом".