Китайская антикоронавирусная вакцина будет доступна к Новому Году

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29 октября 2020, 18:02 [ «Аргументы Недели» ]

В настоящее время в мире одновременно реализуется более 100 новых проектов разработки вакцины против коронавируса. Среди шести китайских вакцин, вошедших в стадию клинических испытаний, две инактивированные вакцины, разработанные China Biotech, вошли в стадию клинических испытаний третьей фазы и имеют шанс на массовое производство. Все разработанные вакцины занимают лидирующие позиции в мире.

Посетители Китайской международной выставки торговли услугами 2020 года лично познакомились с настоящими новыми вакцинами. Все заинтересованы действием этих вакцин. Когда мы сможем получить прививку? Когда я могу снять маску после вакцинации? Как долго длится защита новой вакцины? Эффективна ли она против мутантных вирусов? Можно ли беременным вакцинироваться? Всем ли нужно вакцинироваться?

Через 28 дней после вакцинации у всех вырабатываются антитела с высоким титром

Главный юрисконсульт Sinopharm China Biology Чжоу Сун рассказал репортеру «Голоса Китая», что так называемая инактивированная вакцина предназначена для того, чтобы сначала изолировать штамм вируса, затем уничтожить этот живой вирус. В то же время вакцина сохраняет функцию стимуляции иммунного ответа организма. После прививки двух доз инактивированной вакцины в соответствии со стандартизированными процедурами иммунизации снятие маски через 28 дней больше не является мечтой.

Как долго вакцина может вырабатывать антитела зависит от программы иммунизации. Всего требуется две дозы новой вакцины с интервалом введения от 2 до 4 недель. Исследования показали, что после первой дозы антитела обычно вырабатываются в течение 7 дней. Положительный результат составляет 100%, то есть через 28 дней после получения двух доз вакцины в соответствии со стандартизированной программой иммунизации у всех людей выработались антитела с высоким титром, которых достаточно для сопротивления новому коронавирусу.

Период защиты от вакцины составляет, вероятно, от одного года до трех лет

Как долго новая коронная вакцина будет защищать нас? Можно ли получить пожизненный иммунитет? Сейчас такой шанс не слишком велик. В настоящее время исходя из результатов экспериментов на животных, результатов поэтапных исследований и предыдущих вакцин с аналогичной технологической платформой устойчивость иммунитета и защитный эффект оцениваются примерно в 1–3 года.

Вакцинирование ежегодно может не потребоваться

Чжоу Сун сказал, что новую вакцину, возможно, не нужно вводить один раз в год как вакцину от гриппа. На данный момент это не похоже на грипп. Потому что грипп ежегодно вызывается разными штаммами вируса. Хотя новая корона в настоящее время претерпевает мутации, это все еще новый штамм коронавируса.

В ближайшие несколько лет у вакцин не будет проблем с мутантными вирусами

В настоящее время как ВОЗ и НИИ уделяют внимание и отслеживают мутации вируса. В то же время штаммы вируса из Пекина, России, Великобритании, Австрии и США использовались в перекрестном тесте нейтрализации с новой вакциной, и результаты показали, что все они были успешными на 100%. Иными словами, действительно существует несколько подтипов мутирующего вируса, но последовательность его основного гена и уровень белка принципиально не изменились. Новая вакцина не будет иметь проблем в борьбе с этими мутирующими вирусами в ближайшие несколько лет и может от них защитить...

Инактивированная вакцина будет доступна в конце года с производственной мощностью до 1 миллиарда доз

Sinopharm Group инвестировала около 2 миллиардов юаней в строительство двух производственных цехов высокого уровня по биобезопасности. Вакцина будет доступна в конце декабря.

НИИ, к которым мы принадлежим, могут достичь годовой производственной мощности в 300 миллионов доз. После расширения производства годовая производственная мощность может достичь 1 миллиарда доз. Что такое миллиард? Если по две инъекции на человека, то в год можно привить до 500 миллионов человек...

Очевидной неблагоприятной реакции на экстренную вакцинацию не было, никто не был инфицирован

Китай одобрил три вакцины, на долю Sinopharm China Biotech приходится две из них. В настоящее время сделаны сотни тысяч прививок. Не было явных побочных реакций и инфекции. В настоящее время экстренное вакцинирование предоставляется людям с высоким риском инфицирования – таким, как медицинский персонал в медицинских учреждениях, кто лечит пациентов с коронавирусными инфекциями, дипломатическим миссиям, многочисленным строителям проекта «Один пояс и один путь». Десятки тысяч людей, отправившиеся после вакцинации в зарубежные страны и регионы с высоким уровнем риска, продемонстрировали нулевой уровень инфицирования, что доказало эффективность вакцины.