Америка обречена на эксперимент под названием «социализм»

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28 октября 2020, 15:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: olegmakarenko.ru

Меньше чем через неделю, уже во вторник, в США пройдут выборы президента. Скорее всего, победит дружба: оба кандидата провозгласят себя президентами, после чего выведут своих сторонников на улицы, чтобы побороться за власть при помощи пуль, дубинок и коктейлей Молотова.

Америка 2020 года, как и любая несчастная страна, политизирована до крайней степени. Если ещё десять лет назад среднего американца результаты бейсбольных матчей волновали неизмеримо больше политики, то сейчас США по накалу страстей напоминают бурлящую латиноамериканскую страну. Это очень плохой признак: политика становится главной темой разговоров и телепередач в те периоды, когда государство слабеет, и элиты начинают бескомпромиссную войну за власть.

Мы проходили этот период в конце 80-х и начале 90-х годов. Некоторые наши соседи сидят в этом рукотворном хаосе до сих пор. Когда гости из несчастных «осколков СССР» приезжают в Россию, они обычно удивляются: «как у вас спокойно, как у вас хорошо, как мало у вас политики в жизни и в телевизоре».

Возможность не думать о политике, возможность заниматься своими собственными делами — вот признак здоровой стабильности. Некоторые блогеры пишут, что «дерево свободы нужно поливать время от времени кровью патриотов и тиранов». К их большому огорчению, мы не торопимся лить русскую кровь, и потому им никак не удаётся поплясать с окровавленными руками вокруг горящего Кремля. Более того, удобное время заканчивается. Ещё немного, и США повторят натурный эксперимент России 1917 года: покажут всему миру, что бывает, когда к власти приходят социалисты. После социалистической катастрофы в США провернуть нечто подобное в России будет уже крайне тяжело.

Теоретически 3 ноября должен был бы победить Джо Байден: социалисты контролируют прессу, они же имеют огромные возможности для вброса бюллетеней. Тем не менее козыри в рукаве есть и Дональда Трампа — в первую очередь, в виде хакеров, которые вытаскивают всё грязное бельё демократов на солнечный свет.

Сейчас вся Америка обсуждает весёлые похождения семьи господина Байдена. Помните внучку, которую он целовал в губы во время выступления? Оказывается, алабамские страсти — семейная традиция: сын Джо Байдена и его несовершеннолетняя внучка состояли в романтических отношениях. Также сын Джо Байдена курил крэк, напропалую блудил и… брал взятки для своего отца. До кучи выяснилось, что Джо Байден участвовал в тёмных делишках с китайцами.

Репутацию типичного коррумпированного политика из страны третьего мира Джо Байден уже заработал, однако, возможно, это не всё. Выборы ещё не начались, уличные боевики ещё только-только разогреваются, так что мы ещё имеем шанс ознакомиться с более серьёзным компроматом. Конечно, в старые добрые времена любого из грехов Джо Байдена хватило бы, чтобы поставить жирный крест на его карьере, однако сейчас демократы включили режим отрицания и тщательно чистят в соцсетях все ссылки на разоблачения. Публикации газет ограничивают, простых пользователей банят. В результате электорат демократов, — и так по уши накачанный пропагандой, — делает вид, будто никакого компромата не было, а если и был, так только в виде фальшивки от русских хакеров.

Спасибо коронавирусу, сама процедура выборов будет на этот раз предельно мутной: целые грузовики бюллетеней поступят по почте, руководство которой подчиняется Демпартии США. Если паче чаяния выиграет Дональд Трамп, демократы спустят с поводка движение БЛМ, которое они откармливали последние месяцы именно для силового захвата власти. Если при помощи фальшивых бюллетеней выиграет Джо Байден, сторонники Дональда Трампа не захотят терпеть откровенное шулерство. Дональд Трамп, вероятно, попытается оспорить «победу» демократов в суде, а когда те подойдут с факелами к Белому Дому, призовёт своих сторонников на улицы.

Загадывать дальше пока рано: в США нет единого центра, как в банановых республиках СССР, так что майданы запылают, вероятно, во всех штатах сразу. Где-то выиграют демократы, где-то трамписты, и карта США станет похожа на лоскутное одеяло, столь хорошо знакомое нам по истории гражданских войн.

Впрочем, повторюсь, пока что ещё ничего не определено. Джо Байден не зря отказался сдавать тест на наркотики: он сидит на сильнодействующих препаратах и слабо уже представляет, на каком он свете. Его натруженный организм в любой момент может сломаться от запредельных для восьмидесятилетнего политика нагрузок. Дональд Трамп, в свою очередь, новичок в политике — он может стать жертвой предательства или получить ещё какой-нибудь подковёрный удар, после которого ему останется только сделать скорбное лицо и признать своё несправедливое поражение.

В любом случае, демография показывает, что Америка обречена на социализм. Люди, которые сделали США великой державой, — белые трудолюбивые протестанты, — стареют, теряют энергию и остаются в меньшинстве. Им на смену идёт весёлая и ленивая молодёжь, которая не хочет работать, но хочет бесконечно веселиться и потреблять. Сейчас расклад сил примерно равный, но уже через 5-10 лет социалисты наверняка будут в большинстве. Если только гражданская война и экономический кризис не изувечат США до неузнаваемости, скоро уже Америка станет второй Бразилией: крепкой региональной державой со скромными амбициями и возможностями.