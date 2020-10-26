Стать директором за пару лет вполне реально

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

26 октября 2020, 14:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: olegmakarenko.ru

Во-первых, устроившись на работу, люди или растут в должности и зарплате, или как минимум остаются на прежнем уровне. Таким образом, зарплата заслуженных сотрудников в среднем выше, чем зарплата только что пришедших. Это не жёсткое правило, ибо в нашей деловой культуре не принято резко повышать зарплаты и должности даже тем, кто этого заслуживает, однако в среднем «старослужащие» всё равно получают больше новичков.

Во-вторых, если на низовые должности часто берут людей «с улицы», то руководителей обычно ищут точечно, по рекомендациям. На важное направление стараются ставить проверенных людей, чтобы случайный незнакомец не оказался внезапно неумехой и не завалил важное дело.

Вместе с тем даже те вакансии, которые открыты для всеобщего доступа, позволяют ответственному человеку быстро подняться до весьма неплохого уровня.

Вот, к примеру, вакансия — директор магазина в «Пятёрочке»

Зарплата не указана, но, будьте уверены, заоблачной она не будет. Условия работы также не сладкие, вкалывать придётся много и тяжело. Так как желающих работать директором Пятёрочки, не так много, то и требования к кандидатам минимальные — год опыта работы на руководящей должности в рознице и образование не ниже техникума.

Вот другая вакансия — заместитель начальника Почтового отделения

Зарплата всего лишь 30 тысяч, вдвое ниже средней по Петербургу, однако и требования тоже очень низкие. Год работы в отрасли связи или год работы руководителем — только и всего.

Забавный случай из жизни

Мне нужно было получить важное письмо, и я заехал за ним на почту. В окошке мне объяснили, что письмо поехал доставлять их новый сотрудник, молодой парень с задержкой умственного развития. Он ещё не научился пользоваться домофонами, так что через несколько часов моё письмо, вероятно, вернётся в отделение. Так оно и вышло: до моей квартиры новый сотрудник не доехал, и вечером я получил в отделении.

История довольно типична для Почты: низкие зарплаты создают такой дефицит кадров, что туда берут почти всех. Для замначальника есть формальное требование, «опыт работы в отрасли связи», однако, думаю, такой опыт получить несложно. Достаточно устроиться в любой мобильный салон, куда берут всех, и отработать там один год продавцом-консультантом. Дальше можно пойти (с понижением зарплаты) на почту, отработать там заместителем ещё один год, а потом устраиваться директором в «Пятёрочку», так как нужный опыт к этому времени уже будет. Если вы живёте за пределами России, не удивляйтесь: российская Почта сейчас является в том числе и розничным магазином, торгует всякой ерундой типа шоколадок и тушёнки.

В итоге: тот, кто хочет стать директором, может буквально за пару лет получить соответствующую должность вместе со всей головной болью, которая к ней прилагается. Разумеется, я не предлагаю немедленно приступать к реализации этого плана, — он недостаточно проработан, — однако теоретически план осуществим, стать директором за пару лет вполне реально.

Многие скажут сейчас, что такая головная боль даром не нужна, и что лучше уж работать на рядовой должности, не неся никакой ответственности за подчинённых. Соглашусь заранее, такая позиция имеет право на жизнь.