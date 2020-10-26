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26 октября 2020, 12:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: echo.msk.ru/blog/vorobvorob

Едва ли за весь период новейшей истории Украины какой-либо партии удавалось настолько стремительно нарастить, а затем растерять свои рейтинги. В июле 2019 партия Зеленского «Слуга народа» набрала 43% голосов на выборах в парламент, а спустя чуть более года едва дотягивает до 18%.

Низкая явка избирателей около 27 % (на выборах в 2015 году она составила 36,2 %) вызвана не только эпидемией COVID, но также и общим разочарованием среди представленных политических сил и кандидатов.

Кандидаты от «Слуг народа» не победили ни в одном крупном городе, включая Киев, Львов, Одессу, Харьков, Днепр, Николаев. Даже на родине Зеленского в Кривом Роге кандидат от «Слуг» Дмитрий Шевчик проигрывает бывшему члену «Партии регионов» и действующему мэру Юрию Вилкулу.

В Киеве, согласно экзит-полам, состоится второй тур между действующим мэром Виталием Кличко и экс-главой киевской городской администрации и действующим членом пророссийской «Оппозиционной платформы – «За жизнь» (ОПЗЖ) Александром Поповым. Последний во времена Януковича занимался организацией «новогодней елки» в центре столицы на Майдане чтобы предотвратить выход людей на площадь.

Регионализация (феодализация) страны

В попытках отдалиться от центра местные князьки запустили свои карманные проекты под выборы и весьма небезуспешные. Поскольку начиная с 2014 года в результате децентрализации элиты в регионах получили больше полномочий и финансирования, оглядываться на то что думают в Киеве они будут все меньше.

Всеукраинский социологический опрос «5 вопросов» от Зеленского, который проводился волонтерами непосредственно у входа на участки в день выборов показал свою неэффективность. В результате, попытки повысить явку и накрутить рейтинги возымели обратный эффект. Это говорит о провале коммуникации Офиса президента, а также недальновидности его советников, которые подкидывают весьма сомнительные идеи.

Несмотря на то что представительство «Слуг» в местных советах в отдельных регионах составляет до 20 %, этого будет недостаточно для единоличного принятия решений как это сейчас происходит в Раде. Поэтому, «слугам» придется входить в коалиции с остальными депутатами, либо и вовсе переходить на их сторону.

Низкие результаты и общая неуверенность Зе-команды будут провоцировать раскачивание действующего моно-большинства «Слуг» в парламенте. В этом будут заинтересованы ключевые игроки как с пророссйиского так и проевропейского лагерей, включая националистов. Это может привести к переформатированию нынешнего большинства (возможно с участием ОПЗЖ Виктора Медведчука и Юрия Бойко) либо к досрочным парламентским выборам.

В ряде городов второй тур выборов, хотя и сохраняет интригу, но общие тенденции падения рейтингов действующей власти не изменит.