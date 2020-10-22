В кризис деньги уходят в менее надёжные и ликвидные инструменты

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22 октября 2020, 17:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: a-nalgin.livejournal.com

Клиенты голосуют ногами, а самые грамотные – ещё и деньгами. Или даже в первую очередь – деньгами. Что происходит в денежно-банковской сфере России прямо сейчас? Как голосуют умные деньги? Да очень просто…

Средства населения в банках выросли с 32 трлн 215 млрд руб. до 32 трлн 706 млрд руб. Казалось бы неплохо, но практически весь рост депозитов – это переоценка валютных вкладов (444 млрд руб.), без учёта валютной переоценки вклады выросли на 47 млрд руб. Но по данным ЦБ 107 млрд прироста здесь – это эскроу счета, без учёта которых средства населения в банках в сентябре сократились на ~ 60 млрд руб.

Одновременно ЦБ указывает, что срочные депозиты практически не изменились (в августе - 22 трлн 192 млрд руб., в сентябре - 22 трлн 193 млрд руб.). Но валютная переоценка здесь должна составить ~314 млрд руб. Иными словами, это означает сохранения динамики сокращения срочных депозитов населения за месяц более чем на 300 млрд (1.4%).

Здесь стоит учитывать тот факт, что население в квартал получает ~250-300 млрд руб. (проценты по депозитам). За третий квартал приток средств населения в банки (с учётом эскроу) составил ~150 млрд руб., что фактически равнозначно оттоку средств на такую же величину.

И это не удивляет на фоне того, что население России банками недовольно. Уровень лояльности россиян к банкам в 2020 году опустился почти до нуля, следует из опроса аналитического центра НАФИ. По его данным, по итогам восьми месяцев года индекс лояльности клиентов к банкам (Net Promoter Score (NPS) - готовность рекомендовать банк) составил всего 1,3 пункта. В 2016 году, когда НАФИ начал такие расчёты этот индикатор находился на уровне 43.

Ухудшение отношения клиентов к банкам связано в первую очередь со снижением ставок по депозитам и ужесточением условий по программам лояльности и кешбэка. В погоне за маржой кредитные организации теряют клиентов. Но не только жадность топов тому причина.

Уходят деньги с депозитов ещё и по причине скорого начала действия НДФЛ на проценты по банковским вкладам. Это делает ставки по сбережениям совсем неконкурентными, особенно в сравнении с инфляцией. Её субъективный уровень, кстати, намного выше официальных цифр.

Некоторые эксперты отмечают, что на уровень, сопоставимый с оттоком денег из банков, вышли вложения физических лиц в ценные бумаги. Другие дополнительно указывают на рост цен на недвижимость. Иными словами в кризис деньги уходят в менее надёжные и ликвидные инструменты. Что означает накопление рисков – и личных, и системных.

Ну что, готовимся к новому банковскому кризису...