Потери техники сторон в нынешней Карабахской войне

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22 октября 2020, 14:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: bmpd.livejournal.com

Поврежденные танки Т-72 ВС Армении/НКР, захваченные азербайджанскими ВС, на пункте сбора трофейной техники

Авторы известного блога "Oryx" представили обновленную версию своих подсчетов достоверно потерянной армянской и азербайджанской сторонами наземной боевой техники в нынешней Карабахской войне с 27 сентября по 21 октября 2020 года. Разумеется, данные по опубликованным фото- и видеоматериалам носят приблизительный и в ряде случаев спорный характер, но, несомненно, представляют интерес.

По мнению авторов блога "Oryx", можно зафиксировать, что армянская сторона к настоящему времении потеряла 138 танков Т-72 различных модификаций (из которых 44 попали в руки азербайджанской стороны), 35 боевых машин пехоты (16 БМП-1, 17 БМП-2, две неустановленные, из них суммарно 14 попали в руки азербайджанской стороны), 20 других бронированных машин (14 МТ-ЛБ с зенитными пушками, два МТ-ЛБ, один БТР-70, три неустановленные, из них суммарно четыре попали в руки азербайджанской стороны), два бронированных тягача БТС-2 (попали в руки азербайджанской стороны), две боевые машины самоходных ПТРК (по одной 9П148 и 9П149 "Штурм-С", обе попали в руки азербайджанской стороны), 40 переносных пусковых установок ПТРК, 12 самоходных гаубиц (четыре 2С3 и восемь 2С1), 50 буксируемых артиллерийских орудий (два 2А36 "Гиацинт-Б", 11 Д-20, врсемь Д-1, одно КС-19, 28 Д-30, из которых суммарно 15 попали в руки азербайджанской стороны), 56 боевых машин РСЗО (51 БМ-21 "Град", одна 9А52 "Смерч", две WM-80, одна ТОС-1А, одна неустановленная), 9 различных минометов, одна зенитная самоходная установка ЗСУ-23-4 "Шилка", 15 боевых машин самоходных ЗРК (три 9А35 ЗРК "Стрела-10", 11 9А33 ЗРК "Оса-АК/АКМ", одна 2А25 ЗРК "Куб"), элементы зенитных ракетных систем С-300ПС, 8 РЛС (четыре типа СТ-68У/УМ и по одной П-18, 5Н63С, 1С32 и 1С91), одну пусковую установку ОТРК "Эльбрус", 306 различных автомобилей.

Также, по мнению авторов блога "Oryx", можно зафиксировать, что с азербайджанской стороны достоверно потеряны 23 танка (два Т-90С и 21 Т-72, причем один Т-72 был возвращен азербайджанской стороной), 17 боевых машин пехоты (две БМП-1, 11 БМП-2, одна БМП-3, три неустановленных), 5 бронетранспортеров БТР-82А, два бронеавтомобиля (по одному Matador и Sand Cat), одна инженерная машина ИМР-2, 13 различных автомобилей.

На фото: Поврежденные танки Т-72 вооруженных сил Армении/НКР, захваченные азербайджанскими вооруженными силами, на пункте сбора трофейной техники.