Население России за три года может уменьшиться на миллион

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

19 октября 2020, 11:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: www.ng.ru/blogs/filatov

Пока наша страна борется за восстановление былого величия на международной арене, какие-то «глисты» буквально жрут её изнутри. Это следует из обновленной версии единого плана по достижению национальных целей до 2030 года.

Население России, говорится в документе, до 2024 года ежегодно будет сокращаться и, в общей сложности, может уменьшиться на 1,2 млн человек. В версии этого документа, разработанной в августе этого года, убыль за тот же период ожидалась на уровне всего 105 тыс. человек, а в 2022 году показатель должен был перейти к росту. Но из-за коронавируса решили ещё раз пересчитать и поправить прогноз. В итоге, откорректировали показатель почти в 12 раз в негативную сторону.

И всем понятно, что кроме ковида на эту печальную статистику влияют: обнищание семей, рост бедности, сокращение среднего класса, тренд на снижение рождаемости. А ещё приток мигрантов, которые вносили большой вклад в статистику оптимизма, остановлен закрытыми границами. А многие граждане с образованием и более-менее приличным достатком напротив уезжают на ПМЖ за пределы богоспасаемой Родины.

На этом фоне уже объявлено о планах сокращения бюджетов на здравоохранение, образование и науку. Идёт повышение налоговой нагрузки на граждан и бизнес. Создаются, так сказать, условия…

Любопытно, что эти демографические прогнозы не от зловредных «иностранных агентов» или несистемной оппозиции, которые только и думают, как бы оклеветать нашу действительность. Это прогнозы правительства, которое сгущать краски явно не намерена.

Мы все настороженно выискиваем угрозу для нашей страны из вне. Но она, похоже, где-то внутри… Что это за угроза, что за «глисты», которые обещают «выесть» население России на миллион человек? Это важно понять, ведь страна без населения – это не страна, а просто территория.