Выход из белорусского кризиса

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19 августа 2020, 15:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: www.ng.ru/blogs/razuvaev

Белорусский кризис стал основной темой августа. Все говорят о политике, протестах и мало кто об экономике. Поэтому для начала немного цифр...

Отключение интернета - это очень болезненная история. Если данная практика будет продолжена, высокотехнологичные компании могут просто в итоге покинуть Белоруссию. Плюс отсутствие интернета блокирует расчеты банковскими картами.

Санкции Запада, конечно, это прежде всего проблема рефинансирования долгов. Беларусь столкнется с дефицитом внешнего финансирования в размере 2-3 млрд долл., что делает приоритетом получение отложенного транша кредита МВФ или новых кредитов со стороны России. Пока МВФ оценивает падение белорусской экономики в текущем году в 6%. Однако политический кризис и забастовки вполне могут усилить спад до 10-15%.

Есть большая вероятность разворота Белоруссии на Запад, если не сейчас, то позднее. Однако западная славянская республика сильно связана с Россией. И можно лишь надеяться, что в отличие от Украины экономика окажется старше политики.

На долю России в белорусской внешней торговле приходится 41% белорусского экспорта и 56% импорта. Второе место в товарообороте занимает ЕС - около 32% белорусского экспорта и почти 20% импорта. На долю Украины приходится 8%.

При этом, кто бы не оказался у власти в Минске, Белоруссии придется сократить поставки в Россию контрабанды "санкционных" и прочих товаров. Благодаря ей уже пять лет кормятся лояльные власти силовики и лоббисты действующего президента Белоруссии в России. Российская Федерация является основным кредитором Республики Беларуси. Россия являются держателями 63% всей её внешней задолженности. На долю Китая приходится 19% внешнего долга. Удельный вес всех западных кредиторов (МБРР, ЕБРР, держатели еврооблигаций) составляет 18%.

Разрыв с Россией будет губителен для экономики Белоруссии, а последствия более болезненным, чем в случае с Украиной

Россияне уже начали отказываться от поездок в Белоруссию. В 2019 году Белоруссию посетило 405,5 тыс. человек, на 10,9% больше, чем годом ранее. Наибольшее число прибывших туристов пришлось на российских граждан (53,7%). Потери для небогатой республики будут большими. Центр европейских реформ оценил размер российских субсидий в период между 2005 и 2015 годами в 100 млрд долл...

В идеале Белоруссии нужен новый президент, который проведет приватизацию и рыночные реформы в интересах российского капитала.

Именно российскими олигархами белорусов пугало государственное телевидение последние 25 лет. Возможен переход на российский рубль или наднациональную денежную единицу. Ни Лукашенко, ни Тихановская не годятся на эту роль. Интересно, за сколько будут торговаться белорусские долги, когда рынки осознают, что помощи от Москвы больше не будет?

Александр Юрьевич Разуваев - кандидат экономических наук, финансовый аналитик