Главный организатор попытки свержения Лукашенко — Польша и Литва

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12 августа 2020, 14:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: echo.msk.ru/blog/sergei_markov

Каковы факты? Во первых. Именно на территории Польши и Литвы находятся все основные структуры оппозиции. Там, в Варшаве, находится лидер Белорусского народного фронта Зенон Позняк и другие лидеры БНФ и оттуда они ведут борьбу против Лукашенко уже много лет при поддержке властей.

2. Именно на территории Польши находится редакция главного телеграмм канала, организующего массовые протесты в Белоруссии. Канал NEXTA.

3. Именно в Польше создан, финансируется и работает много лет главный телеканал оппозиции Белсат. Там же работают многие другие белорусские оппозиционные СМИ.

4. Именно президенты Польши и Литвы в ночь с 9 на 10 августа выступили с обращением к Лукашенко с требованием не использовать силу против демонстрантов.

5. Именно премьер министр Польши выступил с инициативой созвать экстренный саммит ЕС по ситуации в Белоруссии.

6. Именно Польша предлагает себя в качестве посредника для переговоров между Лукашенко и оппозицией о переходе власти к оппозиции путем или переходного правительства или второго тура выборов.

7. Именно власти Польши заявили, что именно Польша несет ответственность за своего соседа Беларусь.

8. Светлана Тихановская, знамя протеста против Лукашенко, из Белоруссии уехала в Литву.

9. Именно власти Польши сейчас готовят встречу Госсекретаря США Помпео со Светланой Тихановской во время визита Помпео в Варшаву.

10. Именно власти Польши много раз называли себя главным лоббистом Белоруссии в Европе и сотни раз выступали с теми или иными инициативами в отношении Белоруссии.

11. Именно Польша провозгласила официальную концепцию создания конфедерации с участием Белоруссии, Литвы, Украины. Междуморье. Создана еще военным диктатором Пилсудским и взята на вооружение властями Польши в XXI веке.

12. Именно цвета польского флага являются официальным флагом оппозиции в Белоруссии.

13. Именно концепция польской модели смены власти, — всеобщая забастовка Солидарности, взята в качестве основной в Белоруссии для свержения Лукашенко.

14. Именно частью Польши, Речи Посполитой, и Великого княжества Литовского, были раньше территории нынешней Белоруссии.

15. Именно к позитивному опыту Польши, к польской модели развития, к польскому уровню жизни, апеллируют противники Лукашенко.

Есть множество и других фактов и деталей, говорящих о том, что именно Польша является главным организатором массовых протестов, государственного переворота, захвата власти в Белоруссии. Польша пытается восстановить польскую империю Речь Посполитая в новой форме и стать опять главной великой державой Восточной Европы. Вытеснить с этой позиции Россию. В этом главный геополитический смысл событий в Белоруссии сейчас.