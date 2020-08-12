Правовые механизмы позволят ограничить травлю и преследование в соцсетях

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12 августа 2020, 12:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: www.ng.ru/blogs/filatov

Редкий случай, когда инициативу депутатов хочется поприветствовать. Осенью на рассмотрение Госдумы планируют внести законопроект, направленный на борьбу с так называемым «кибербуллингом». В нём предусмотрено создание нового правового института – судебного запрета. Такая процедура давно существует на Западе и крайне необходима в России. Причем не только как заслон от травли в интернете, но и в других сферах не только виртуальной, но и реальной жизни.

Замысловатое и непривычное для русского уха слово «кибербуллинг» означает травлю и преследование в Интернете. Написал, к примеру, что-то, что оказалось не по душе другим интернет-пользователям, и понеслось… Комментарии, скабрезные мемы, волны негатива, насмешек, угроз и прочих мерзостей.

Травля в сети есть, а вот закона о кибербуллинге до сих пор нет

Есть статьи за оскорбления (статья 5.61 КоАП), есть за распространение ложных данных и подрыв репутации (статья 128.1 УК РФ – «Клевета»), есть статья за «угрозу жизни» (статья 119 УК РФ). Но это общие нормы, под которые порой сложно подвести реальные случаи травли и преследования. Да и в случае, если и удастся привлечь обидчика, то по этим статьям он получит штраф. А дальше может продолжать…

И вот теперь предлагается сделать основной упор на правовые механизмы, которые позволят ограничить контакты агрессоров с жертвой. Это важное нововведение. Пока его рассматривают в связи с травлей в сети, но потом его следует распространить и на другие сферы. Например, в случае домашнего насилия или преследований так называемыми «сталкерами».

Простая история. Девушка встречалась с парнем и когда он сделал ей предложение, она поняла, что он – не её судьба. Получив отказ, он начал распространять интимные фото той, кого собирался назвать женой, разместил её фото и номер телефона на сайте знакомств с фальшивым предложением интим-услуг. Он делал всё, чтобы сделать её жизнь невыносимой. Остановить его и тем более привлечь к ответственности за такое преследование довольно сложно.

Судебный запрет мог бы оградить её от обиженного мачо

Или пример другой молодой женщины. В разводе, познакомилась в Тиндере с молодым человеком, договорились о встрече. После одного свидания в кафе поняла, что он ей не интересен. Но мужчина так «влюбился», что получив отказ, начал преследовать свою зазнобу везде, где мог.

Таких преследователей называют «сталкерами»

Нашел все её страницы в социальных сетях, выявил ближайший круг общения, поджидал её на мероприятиях, где она могла быть и даже нашел квартиру родителей, где она была прописана, но не жила. Звонил и писал сообщения во все мессенджеры, требуя встречи и упрямо предлагая свою «вечную любовь». Такая настойчивость пугала. Пришлось сменить телефон и удалиться из соцсетей. Но и это не помогало. Он искал и находил вновь и вновь. Это продолжалось больше года.

Обращения в полицию не помогали – в объяснениях участковому он клялся в любви к этой даме, а по действующему законодательству органы правопорядка ничего не могут сделать с такими «маньяками». Передышку подарил серьезный убедительный разговор с другом этой барышни, закончившийся для сталкера сломанным носом. Не дает о себе знать уже два месяца. Но гарантии, что всё не возобновится нет...

В этой ситуации, чтобы обходиться без сломанного носа и членовредительства, требуется судебный запрет. Но закон о нем пока существует в виде черновика.