Майдан в Белоруссии после выборов

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10 августа 2020, 17:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: https://zergulio.livejournal.com

Майдан для Лукашенко планировалось устроить с самого начала. По мессенджерам и соцсетям заранее рассылались методички на тему массовых беспорядков. Оппозиция бодро заявила, что у Тихановской 80%, а все остальное ложь и агония режима. За несколько дней до выборов появились инструкции куда идти и что делать. Все было буднично, лениво, без огонька. Но что-то пошло не так.

Во-первых, целая обойма "демократических журналистов" вместо воя на весь мир и освещения беспорядков в нужном ключе - уныло отправилась клевать дерьмо за сарай. С запретом посещать Белоруссию на 5 и 10 лет высланы птенцы Открытой России Ходорковского, Нашего времени (финансируется Госдепом США), Дождя.

Оказывается, журналистам нужна какая-то аккредитация для работы на выборах, кто бы мог подумать...

Дальше-веселее

Отрубили интернет (и даже телеграм, вот где российский Роскомнадзор должен укусить себя за нехорошее от зависти). Отключение интернета вопрос спорный, есть масса прецедентов, где люди в результате вываливали на улицы. Но координацию и раздув по соцсетям это, безусловно, нарушило.

Люди на улицы по итогу вышли

Но гораздо меньше, чем нужно для хорошего месива. Дети с тонкими шеями и айфонами драться не могут, не их это, тут нужны боевики, те же футбольные фанаты. А их сотнями разворачивали на границе с той же Украиной (это когда несколько десятков крепких парней мычат, что приехали отдыхать, но не знают куда именно и дают один и тот же телефон принимающей стороны). Как следствие, нападения на ОМОН были, но штучные. Эти видео растаскивались с комментариями вида

"Народ бьет ОМОН, выходите на улицы!"

Параллельно лидеры Литвы и Польши призывали прекратить насилие (ой как знакомо, ой «кто не скачет тот москаль»), но Лукашенко преступно забил на них. В сетях несли привычное "самолет Лукашенко стоит готовый" и "Лукашенко сбежал в Никарагуа", операторы по принятой в Гонконге практике раскрашивали "жертв" пострашнее для жутких фото. А ОМОН ... выполнял свою работу, пресекая государственный переворот.

Вы спросите, а были ли надрывные фото, цветы для омоновцев, девочки перед рядами щитов? Ну конечно были. Методички же не меняются. Странно что рояля не приволокли.

У Белоруссии были все шансы проснуться в стране демократии, гей парадов и прочего Сомали по типу Украины. Но последний диктатор Европы все испортил. Не дал сделать президентом страны с 9-ти миллионным населением жену блогера (отличная замена, покруче Навального будет). В качестве крайней меры борцы с режимом назначили в википедии президентом Белоруссии Тихановскую. Но даже это не сломило «тирана».

Что еще добавить...

Янукович в 2014 предал Беркут. А Лукашенко в 2020 своих силовиков не предал. Разница налицо.