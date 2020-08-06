Призыв отставных политиков США о подходах к Путину - и к тем, кто после него

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6 августа 2020, 14:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: bmpd.livejournal.com

Американское сетевое издание "Politico" опубликовало весьма необычный призыв 103 видных отставных американских политических деятелей и специалистов по внешней политике "Пора пересмотреть нашу политику в отношении России. Нынешнее сочетание санкций и дипломатии Америки не работает. Открытое письмо о том, как пересмотреть наш подход к Путину - и к тому, кто будет после него", призывающее к более гибкой политике США в отношении России.

Открытое письмо подписали такие крупные политические деятели, как бывший государственный секретарь США Джордж П. Шульц, бывшая заместитель государственного секретаря США по контролю над вооружениями Роуз Геттемюллер, бывший министр обороны США Уильям Перри..., а также практически все бывшие послы США в России (кроме, предсказуемо, Майкла Макфола).

«Мы идем на это с открытыми глазами. Россия осложняет наши действия, даже мешает им, особенно на своей обширной периферии в Европе и Азии. Она захватила территории на Украине и в Грузии. Она ставит под сомнение нашу роль глобального лидера и мировой порядок, который мы помогли построить. Она вмешивается в нашу внутреннюю политику, обостряя разногласия и запятнав нашу демократическую репутацию. В лучшем случае наши отношения останутся смесью конкуренции и сотрудничества. Задача политики состоит в том, чтобы найти наиболее выгодный и безопасный баланс между ними. С этой целью мы предлагаем шесть общих рецептов политики США:

1. Сначала мы должны найти способ эффективно бороться с вмешательством России в выборы в США и, что наиболее важно, блокировать любые попытки подорвать процесс голосования. Укрепление нашей избирательной инфраструктуры, санкции против русских, которые используют украденную информацию в качестве оружия, и противодействие возможностям России взламывать наши системы - все это необходимые меры. Так будет разоблачаться русская дезинформация. Однако мы должны также вовлечь Россию в непубличные переговоры, сосредоточив внимание на способностях каждой стороны нанести большой ущерб критической инфраструктуре другой стороны.

2. Нет смысла для двух стран, обладающих потенциалом уничтожить друг друга и за 30 минут положить конец цивилизации, какой мы ее знаем, в отсутствии полностью функционирующих дипломатических отношений. После украинского кризиса ключевые контакты между правительствами были прерваны, консульства закрылись, а штат посольств резко сократился. Слишком часто мы ошибочно считаем дипломатические контакты наградой за хорошее поведение, - но они направлены на продвижение наших интересов и передачу жестких сообщений. Они нужны нам как важнейший элемент безопасности, чтобы свести к минимуму неправильные представления и просчеты, которые могут привести к нежелательной войне. Восстановление нормальных дипломатических контактов должно быть главным приоритетом для Белого дома и поддерживаться Конгрессом.

3. Наша стратегическая позиция должна быть такой, которая хорошо служила нам во время холодной войны: сбалансированная приверженность сдерживанию и разрядке. Таким образом, поддерживая нашу оборону, мы также должны вовлечь Россию в серьезный и постоянный стратегический диалог, направленный на устранение более глубоких источников недоверия и враждебности и в то же время сосредоточенный на серьезных и неотложных проблемах безопасности, с которыми сталкиваются обе страны.

3.1. Настоятельная необходимость восстановления лидерства США и России в управлении ядерным миром, который стал более опасным из-за дестабилизирующих технологий, изменения отношения к использованию ядерного оружия, отказа от ядерных соглашений и новых напряженных ядерных отношений. Это означает продление срока действия нового Договора о СНВ и быстрый переход к следующему этапу контроля над вооружениями для укрепления ядерной стабильности, тщательно адаптированного к миру с множеством ядерных игроков.

3.2. Настоятельная необходимость сделать более безопасным и стабильным военное противостояние, которое проходит через самые нестабильные регионы Европы, от Балтики до Черного моря, энергично работая над сохранением существующих ограничений, таких как Договор по открытому небу, который сейчас находится под угрозой, и Венский документ 2011 года и создание новых мер доверия.

4. Успех американо-китайской политики будет в немалой степени зависеть от того, допускает ли состояние американо-российских отношений трехстороннее сотрудничество по важнейшим вопросам. Наша текущая политика усиливает готовность России поддерживать наименее конструктивные аспекты политики Китая в отношении США. Переместить стрелку в обратном направлении будет нелегко, но это должно быть нашей целью.

5. По важным вопросам, в которых интересы США и России находятся в реальном конфликте, таким как Украина и Сирия, США должны оставаться твердыми в отношении принципов, разделяемых с нашими союзниками и имеющих решающее значение для справедливого решения. Однако больше внимания следует уделять кумулятивному эффекту, который измеренные и поэтапные шаги вперед могут оказать на отношения в целом, и, в свою очередь, на возможность улучшения отношений для дальнейших шагов вперед.

6. Хотя санкции должны быть частью нашей политики в отношении России, они должны быть разумно направленными и использоваться в сочетании с другими элементами национальной мощи, особенно с дипломатией. Постоянное накопление санкций, санкционированных Конгрессом в качестве наказания за действия России в Крыму и на востоке Украины, отравление в Солсбери, нарушения договора о РСМД и вмешательство в выборы, снижает любые стимулы, которые Москва может иметь для изменения курса, поскольку она считает эти санкции постоянными. Нам необходимо восстановить гибкость нашего режима санкций, сосредоточив внимание на целевых санкциях, которые можно быстро ослабить в обмен на шаги России, продвигающие переговоры к приемлемому разрешению нерешенных конфликтов, включая очевидные усилия России по прекращению вмешательства в наш избирательный процесс.

В конечном итоге реальность такова, что Россия при Владимире Путине действует в рамках стратегических рамок, глубоко укоренившихся в националистических традициях, которые находят отклик как у элит, так и у общественности. Возможный преемник, даже более демократически настроенный, скорее всего, будет действовать в тех же рамках. Ошибочно строить политику США на предположении, что мы можем и должны изменить эту структуру. Точно так же было бы неразумно думать, что у нас нет другого выбора, кроме как придерживаться нынешней политики. Мы должны вести себя с Россией такой, какая она есть, а не такой, какой нам хотелось бы, полностью используя свои сильные стороны, но открытыми для дипломатии. Сосредоточившись на этом, мы можем как справиться с вызовом, который ставит Россия, так и стремиться вывести наши отношения на более конструктивный путь. Невыполнение этого требования обходится слишком дорого».