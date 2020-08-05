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5 августа 2020, 12:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: www.ng.ru/blogs/razuvaev

Польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что в Польше нет жестких антироссийских настроений, однако Варшаве не нравятся проекты вроде "Северного потока-2". Глава правительства также раскритиковал позицию Германии по поводу строительства российского газопровода.

Он добавил, что внутри правящей партии в польском парламенте существуют разные мнения по поводу отношений с Германией, однако Варшава "не приемлет "Северный поток-2". По мнению Польши, подчеркнул он, европейские деньги для этого газопровода будут спонсировать российское оружие.

Моравецкий также считает, что проект позволит Москве отрезать Украину от поставок газа в Европу, а после делать с этой страной "всё, что захочется". "Поэтому "Северный поток" и "Северный поток-2" представляют такую опасность для нашего региона. Именно поэтому мы критикуем Германию", - заключил премьер.

Для начала стоит сказать, что премьер Польши сильно лукавит. Антироссийские настроения в Польше сильны были всегда, и во времена СССР, и во времена Российской Империи. Это стоит воспринимать как данность. В свое время я читал дореволюционные учебники истории, написанные польскими авторами. Один из основных мотивов:

"Как же не удержали Москву в 1612 году"...

И вообще варварская Россия виновата во всех проблемах Польши, которая несла на Восток цивилизацию, то есть католицизм. Но главное - польский лидер завидует России.

Польша очень хотела стать империей, но у нее не очень получилось

В 90-е годы в Польше очень надеялись на то, что Россия распадется, но этого не случилось. Россия сохранилась как цивилизация, вместе со стратегическими ядерными силами и глобальными компаниями, как "Газпром", "Роснефть", "Норильский никель", АЛРОСА и т.д.

"Северный поток-2" - это, конечно, страшный сон и для Польши, и для Белоруссии, и для Украины. Если он будет запущен, то транзит газа через данные страны будет, вероятно, прекращен, и они потеряют серьезные деньги и возможность шантажировать Россию. Скорее всего, несмотря на все американские санкции, новый трубопровод будет запущен до конца года. При этом Польша всегда занимала антироссийскую позицию, даже когда это было невыгодно с экономической точки зрения. Она препятствовала российским инвестициям в Польшу. На полном серьезе собиралась выставить Москве финансовые претензии на десятки миллиардов евро за "советскую оккупацию" и т.д.

Международные резервы России в размере более 550 млрд долл. спать спокойно не дают

При этом у современной Польши есть мечта об историческом реванше. Единый блок стран или даже конфедерация - Польша, Литва, Украина и Белоруссия, - которая сможет взять реванш у нынешней Российской Федерации. Не будем обсуждать, насколько это реально. С моей точки зрения, очень маловероятно. Но давайте в лоб сравним потенциал, на примере размера экономик в номинальном выражении, чтобы никто не обвинил в предвзятости:

ВВП Российской Федерации - $1657 млрд, ВВП Польши - $614 млрд, ВВП Литвы - $54 млрд, ВВП Белоруссии - $60 млрд, ВВП Украины - $135 млрд.

Суммарно антироссийский блок весит 863 млрд долларов, что составляет половину ВВП Российской Федерации.

Ну и главное - военная составляющая. Оборонные возможности Российской Федерации вместе с ядерными силами значительно выше, чем у конфедерации данных стран.

Александр Юрьевич Разуваев - кандидат экономических наук, финансовый аналитик