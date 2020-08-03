Признаки гражданской войны в США

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3 августа 2020, 14:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: olegmakarenko.ru

Над могилой убитого казаками Валета старик с хутора поставил часовню со строчками из старого стихотворения: «В годину смут, унынья и разврата не осуждай заблудшегося брата». Гражданская война разделила семьи на части: один брат шёл воевать за красных, другой за белых, третий и вовсе за каких-нибудь вольных бандитов.

Сейчас первые всполохи страшного раскола мы видим и в США. Вот свежая новость — Карла Фокс, 69-летняя пенсионерка, сдала полиции своего внука, кинувшего зажигательную гранату в здание федерального суда.

Она опознала внука по зелёному жилету, который она сама ему и купила. Внук рассказывал бабушке, что участвовал в мирных протестах и «защищал девушку».

С зажигательной гранатой, по словам внука, вышло досадное недоразумение. Неизвестный в маске дал подростку фейерверк, и тот метнул его, полагая, что фейерверк не может ни повредить здание, ни поранить людей. Теперь восемнадцатилетнему ребёнку, ранее судимому, грозит как минимум пять лет тюрьмы.

В соцсетях американскую молодёжь давно уже настраивают против «бумеров» — старшего поколения, которое якобы проело все ресурсы и обрекло тем самым молодёжь на бедность и безработицу. Доля истины в этом мифе есть, так как в 1970-е годы простой рабочий вполне мог без мам, пап и кредитов заработать на «американскую мечту»: домик с лужайкой, мощный автомобиль, жену-домохозяйку и троих детей. Современная молодёжь выходит во взрослую жизнь с неподъёмными долгами за обучение и с перспективой работы за еду.

Средний класс в США истончился: некоторые его представители разбогатели, другие опустились на финансовое дно

Пока что бумеры справедливо указывают, что возможностей в США всё ещё хватает, что готовый к переездам молодой человек по-прежнему может начать с нуля и разбогатеть своим трудом. Новое поколение, однако, уже не считает работу чем-то важным: молодёжь убеждена, что люди созданы для развлечений и «творчества», тогда как работа — всего лишь способ, при помощи которого богатые люди эксплуатируют бедных.

И действительно, строить длинные планы в США сейчас довольно сложно. После кризиса 2008 года долларовая система пошла вразнос, а к настоящему времени политики довели американские финансы уже практически до латиноамериканского состояния. Капитализм сломан, над Америкой нависают исполинские долги, которые непонятно кто проел, и за которые придётся расплачиваться уже этому поколению.

Теоретически финансовый кризис можно было бы пережить, смирившись со снижением уровня жизни и с необходимостью много работать для восстановления экономики. На практике, как показывает история, политики будут действовать по принципу «сгорел сарай, гори и хата». Разогретая социалистическими демагогами молодёжь продолжит бороться за всё хорошее и против всего плохого, чтобы уже через несколько лет с румянцем стыда на щеках вспоминать свою наивность.