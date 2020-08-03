9 августа в Белоруссии официально объявят, что Лукашенко опять выиграл выборы

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3 августа 2020, 13:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: pavel-shipilin.livejournal.com

1 августа Президент РБ Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и председателя Следственного комитета Ивана Носкевича по ситуации с задержанными ранее россиянами из состава частной военной компании, передает корреспондент БЕЛТА:

"Многие факты (вы мне письменно доложили) интересны. Я смотрю, приумолкли и наши старшие братья. Уже не кричат, что они посылали этих ребят в Стамбул. Никакого Стамбула не было и быть не могло, как оказалось на поверку. Ясно, что у этой группы были иные цели. И задача следствия - выяснить эти цели", - заявил глава государства.

Он попросил с задержанными обращаться аккуратно. "Они, конечно, виноваты, но не настолько, чтобы в отношении них принимать какие-то жесткие меры. Это солдаты. Им приказали - они пошли. Разбираться надо с теми, кто приказывал, кто их сюда посылал", - обратил внимание Александр Лукашенко.

"Молодцы, что выяснили, что это первая группа. Я так понимаю, это только первая группа из 180 или 200 человек, которая планировалась к переброске в Беларусь. И притом, когда я это говорю (я прочитал доклад), это точные данные сегодня. И попытка там сейчас спрятать "хвост" в России и сказать, что вот чуть ли не они с нами согласовали приезд этой группы, это полная ерунда", - подчеркнул белорусский лидер.

Он пояснил, что всегда, какие бы мероприятия ни проводились в Беларуси с участием российских военнослужащих, будь то бывших или действующих, всегда соответствующие ведомства двух стран взаимодействуют. "У нас разрешение только Президент может дать на приезд военнослужащих, на посещение Беларуси. С техникой, без техники, самолеты, вертолеты и так далее… Никаких разрешений никто не давал. Более того, у нас вызывают серьезные сегодня подозрения те цели, которые себе группа намечала", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что белорусская сторона открыта для взаимодействия по сложившейся ситуации: "На вранье мы политику не построим. Перекрикивая друг друга в СМИ, вопрос не решим. Поэтому, если у кого-то есть желание из россиян получить дополнительную информацию, мы всегда открыты. Мы ничего не скрываем, но нам нужна правда"...

Главное, что сказал Александр Лукашенко с момента задержания «вагнеровцев», содержится именно в этой цитате

Напомню, 31 июля Владимир Путин сложившуюся ситуацию обсудил с членами Совбеза. А не позвонил в Минск, чего Лукашенко, как выяснилось, так от него ждал. Означает это только одно: российский президент не намерен решать проблему при помощи своего белорусского коллеги. Он его отправил в бан, во всяком случае, на некоторое время.

Признаться, я не ожидал, что Лукашенко настолько вцепился в трон, что готов идти буквально на все, от посадок реальных конкурентов до ссоры с Большим братом. Теперь я вполне допускаю, что он готов и стрелять в толпу, поскольку уже объявил, что армию привлекут к подавлению протеста.

То есть я согласен, что скандал с «вагнеровцами» — это исключительно внутрибелорусское дело, пиаровский ход действующего президента, рассчитанный на антироссийски настроенный электорат. Проблема только в том, что в своей политической игре Батька поставил на кон жизни ни в чем не повинных людей — граждан России. И Кремль эту угрозу игнорировать не может.

Реагировать можно только серьезно, чего Лукашенко в своем простодушии просто не учитывает. Он лишил возможности Путина позвонить и конфиденциально пообщаться, поскольку сам же с первого дня вывел инцидент на публичный уровень. Теперь общение может быть только официальным. А говорить официально — значит, признать правдивыми лукашенковские бредни.

Круг замкнулся

И все же утверждения о том, что Батька оказался тупике или в этом самом замкнутом круге, на мой взгляд, неверны. Точнее, он совершенно не ощущает ни замкнутости, ни тупика, ибо у него есть проблема поважнее — он ведь тоже знает, что оппозиция собирает тысячи людей в разных городах по щелчку пальцев. Хочется быть легитимным президентом, а не узурпатором. Отношения с Россией можно восстановить и позже, когда улягутся выборные страсти. По крайнеймере, так он, по-видимому, считает.

Однако вопрос о том, позвонит ли Путин Лукашенко, сложнее, чем кажется на первый взгляд. С нашей обывательской точки зрения, конечно, не должен. Особенно если Минск выдаст Киеву наших людей.

Но я бы учитывал одно важное обстоятельство: через Белоруссию мы прокачиваем 30 млрд кубометров газа и 36 млн тонн нефти. И если с Лукашенко отношения пойдут вразнос, то «Газпром» и «Роснефть» будут вынуждены качать свое добро через Украину. В противном случае мы не только потеряем миллиарды долларов из-за невыполненных контрактов, но еще и нарвемся на гигантские штрафы.

Оно нам надо?

Совершенно очевидно, что наша ссора с Белоруссией, последним окном в Европу, — это и есть цель американцев. Лукашенко об этом прекрасно знает, поэтому и чувствует себя уверенно. Суть его подлости именно в том, что решая личную проблему — как бы удержаться в президентском кресле, он ставит под удар Россию, которую на словах считает своей родиной.

Вот честно, не позавидуешь Владимиру Путину, который вынужден общаться с мутными лидерами вроде Эрдогана, Салмана, Порошенко, Зеленского или Лукашенко... Если бы не большая политика и ответственность за собственную державу, многим из глав государств он, скорее всего, руки бы не подал.

Так что трудно сказать, позвонит ли российский президент белорусскому. Особенно после завтрашнего обращения к народу, которое в Минске уже анонсировали. Признаться, ничего хорошего я от него не жду.

Час «икс» настанет после 9 августа, когда в Белоруссии официально объявят, что Александр Лукашенко опять выиграл выборы. Надо будет звонить и поздравлять с победой — так принято в современном мире.