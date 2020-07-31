Социалистические Штаты Америки

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

31 июля 2020, 18:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: spydell.livejournal.com

Вся суть ситуации в нескольких предложениях. Этот график ранее практически нигде не публиковался, но именно он отражает сущность экономической политики США и один из факторов формирования доходов. Речь идет о чистых государственных трансфертах в структуре располагаемых доходов населения.

Доходы населения предполагают доходы из всех источников, которые доступны к распределению: зарплаты и премии, доходы от предпринимательской деятельности, доходы от прироста капитала, от дивидендов и процентов, пенсии, субсидии и дотации, выплаты по страховкам и так далее. Чистые государственные трансферты – это все, что государство отдает населению МИНУС все то, что собирает с населения (государственная соцстраховка + любые виды налогов, которые население платит государству). Юридические лица не учтены.

Исторически государство всегда забирало больше, чем отдавало

Насколько больше? Например, с 1947 по 2 квартал 2008 года в среднем 9% от располагаемых доходов и это величина существенная. Это сопоставимо со средним уровнем сбережений за данный период – 9.3%.

Что произошло в кризис 2009 году?

Мы вошли в «новую нормальность». Если с точки зрения денежно-кредитной политики это понятно чем выражается, но с точки зрения экономической политики? Численно, это выражается в качественно иной концепцией распределения государственных денежных потоков.

С 3 квартала 2008 по конец 2019 чистые государственные трансферты были минус 2.4%, а с 2013 по 2019, когда экономическая ситуация немного стабилизировалась данное соотношение опустилось до минус 3.4%.

Т.е. если за 60 лет до 2008 общество жило и развивалось, отдавая государству под 9% доходов чистыми, то с 2009 по 2019 стало 2.4%, а с 2013 по 2019 3.4%. Соответственно, по крайней мере, 6% доходов ежегодно субсидировалось государством в контексте исторического бэкграунда устойчивой фискальной политики. Именно поэтому с 2008 года дефицит бюджета и как следствие госдолг рванул вверх.

Много ли это или мало 6% дохода?

За этот период средний уровень сбережений равнялся 7%, таким образом, государство фактически субсидировало все приращение капитала (вложения в депозиты, кэш, облигации, акции и так далее), которое было с 2009 по 2020 год. Либо же, если взять средние величины, то при 3-4% норме сбережений, реальный спрос был бы меньше на 3% ежегодно, а это уже совершенно другая экономика.

Поэтому, формализуя определение «новой нормальности», это ситуация, при которой все приращение капитала и избыточный спрос субсидируется за счет государства.

Но что произошло в 2020 году?

Вот в 2020 произошла терминальная версия «фискальной и монетарной эпидерсии»! Речь не идет просто о закрытии кассовых разрывов, речь идет о закрытии всех кассовых разрывов и выпадающих доходов и еще дважды этот разрыв в подарок.

Например, вы потеряли 100 тыс дохода во время карантина? Нет проблем, государство дает вам 100 тыс и еще 200 тыс в подарок! Эту схему я описывал еще в апреле, когда не было ни данных, ни конечного понимания сколько и что распределят, однако используя свои источники и накопленный опыт, мне уже а марте-апреле было все понятно и данные концепции я публиковал здесь.

Почти 12% стали чистые государственные трансферты во втором квартале 2020. С июня 2009 по декабрь 2010 чистые государственные трансферты были в положительной зоне, т.е. государство отдавало больше, чем забирало – это ответная мера на кризис 2009. Но в среднем на 0.5%. Сейчас фискальный стимул в 20 раз мощнее!

Может в 1930х было нечто подобное? А вот и нет!

В ответ на Великую депрессию государство субсидировало население на 1.5% от доходов чистыми. Значит сейчас в 8 раз мощнее, чем в 30е года!

Объем выплат стал настолько чудовищным, что реальные располагаемые доходы на душу населения выросли на рекордную величину за всю историю существования США! За квартал точно. Реальные (с учетом инфляции) располагаемые доходы на душу населения учитывают изменения численности населения, поэтому сравнение с прошлыми периодами корректно.

Еще в марте я был готов в полной мере перепрофилироваться на американский рынок и долларовые активы (просто потому, что у США несопоставимо больше стабилизирующих демпферов и возможностей в сравнении с Россией), но прогрессирующий идиотизм внес свои коррективы, хотя и российские активы в целом достаточно токсичны особенно с не слишком вменяемым руководством Мосбиржи.

Надеюсь никто не удивлен росту серебра и золота...