Подписка на прессу - как индекс благосостояния населения

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31 июля 2020, 16:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: echo.msk.ru/blog/oskin

К подписке на газеты и журналы можно относиться по-разному. Например, считать этот институт архаичным и ненужным. А можно считать подписку на прессу важным инструментом просвещения и воспитания народа, а также информационной потребностью различных категорий граждан.

Во всех развитых странах отношение к подписке на печатные СМИ самое лояльное. Здесь выделяются государственные средства на доставку подписки населению. Везде, кроме России. У нас госсубсидии на эти цели были отменены в 2014 году, стоимость подписки резко пошла в гору, а тиражи упали в 2 раза – с 1 млрд экз. до 0,5 млрд экз.

О проблемах подписки на прессу сегодня написала газета «Коммерсантъ». В этом году подписка на 2-е полугодие упала еще на 10 %. Причем плотность подписки, по данным Почты России, сократилась более чем в 70 субъектах РФ.

Это и понятно. Доходы населения падают, и подписываться на любимые издания делается все труднее. Тарифы на доставку изданий населению с 2014 года выросли значительно. Это тоже объяснимо: Почта не может работать себе в убыток, особенно, став акционерным обществом, поэтому подписка стала дороже розницы и стала потихоньку умирать со средней скоростью 10 процентов в полугодие.

Рекордсменами падения подписки на 2-е полугодие стали Тульская область (на 45%), Республика Дагестан( -30%), Карачаево-черкесская Республика(-29%), Ростовская область (-27%), Красноярский край (-19%). Эти показатели у регионов-аутсайдеров по плотности подписки на 1000 жителей выглядят особенно печально, так как, на мой взгляд, отражают масштабы обнищания населения. Кроме того, очевидно, что власти регионов не предпринимают никаких мер по льготированию подписки на прессу...

Мой прогноз на будущее печален: подписка на печатные СМИ будет умирать, и этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока власти не вернут госсубсидии на доставку подписных изданий населению. Напомню, что 70% в стоимости подписки составляют расходы Почты по доставке подписного издания, включая «последнюю милю» – от отделения связи до квартиры подписчика.

В сентябре 2019 года было очень полезное поручение Путина В. В. о поддержке киосков прессы в регионах. Видимо, подобный документ нужен и для спасения подписки. Хотя надо признать, что указанное поручение президента пока выполняется только в трети регионов РФ.

Александр Оськин

Вице-президент Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП)